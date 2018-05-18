طرح تذاكر نهائيات دبي لسلسلة الأسكواش العالمية

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات دبي لسلسلة أتكو العالمية للأسكواش عن طرح تذاكر الحدث، الذي يسدل الستار على موسم منافسات الجولة العالمية للأسكواش.

ويستضيفه نادي الإمارات للغولف، برعاية مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 5 لغاية 9 يونيو المقبل، بمشاركة ألمع لاعبي ولاعبات الأسكواش في العالم.

يتنافس في نهائيات دبي متصدرو التصنيف الثمانية الأوائل على سلم ترتيب السلسلة العالمية للاسكواش، الذين حصدوا العدد الأكبر من النقاط في بطولات السلسلة الثماني لموسم 2017-2018، ومن أبرزهم في فئة الرجال: الشقيقان محمد ومروان الشوربجي وعلي فرج وطارق مؤمن من مصر، والألماني سايمون روزنر.

بينما تضم قائمة محترفات الأسكواش اللاتي حجزن مكانا لهن في النهائي: نور الشربيني، ونور الطيب، ورنيم الوليلي من مصر، وكذلك النيوزيلاندية جويل كينغ التي تسجل أول ظهور لها في دبي. ومن المقرر أن تكشف «بطولة علام البريطانية المفتوحة للاسكواش» آخر البطولات المؤهلة إلى نهائيات دبي، التي تجري حالياً في المملكة المتحدة، عن مزيد من الأسماء المشاركة في النهائي .

وذلك بعد ختام منافساتها في 20 مايو الجاري. وتتطلع البريطانية لورا ماسارو، حاملة لقب نهائيات دبي، لإحراز ثالث لقب لها على التوالي عقب وصولها الأسبوع الماضي إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية، وانتقالها إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

وفي حال حققت الفوز في الدور الأول لبطولة علام البريطانية المفتوحة هذا الأسبوع، تكون ماسارو قد ضمنت تأهلها إلى دبي. وتشغل كل من الفرنسية كاميل سيرمي، والمصرية نوران جوهر، والبريطانية سارة جين بيري، المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن قائمة المصنفات الثمانية الأُول.

ترتيب

وفي فئة الرجال يحتل الفرنسي غريغوري غولتيير، بطل نهائيات دبي 2016، الترتيب السادس، أمام المصري كريم عبد الجواد، بطل العام 2016، وأمام اللاعبين مهمة صعبة لحجز مكان لهما في دبي، إذ لا بديل أمامهم عن الوصول إلى نصف نهائي بريطانيا المفتوحة لضمان التأهل.

ويأمل نك ماثيو، الثامن على سلم الترتيب، الوصول إلى نهائي بطولة بلاده للاحتفاظ بفارق الخمس نقاط التي تفصله عن المصري عمر مسعد. ومن المقرر أن يعتزل ماثيو -37 سنة - اللعبة نهاية هذا الموسم، ومن غير الواضح حتى الآن أين ستكون محطته الأخيرة، في مدينة هول البريطانية أم في دبي، وهذا يتوقف على قدرته الاحتفاظ بتقدمه على مسعد في بريطانيا المفتوحة.

تجري البطولة في دبي وفق نظام الأشواط الثلاثة في مرحلة دوري المجموعات، على أن يتأهل لاعبان فقط من كل مجموعة إلى نصف النهائي، لتحديد هوية قطبي المباراة النهائية، والظفر باللقب وبالنصيب الأكبر من جائزة الحدث المالية البالغة 320 ألف دولار، تتوزع مناصفة بين الرجال والسيدات.