64 لاعباً في «مكتوم بن جمعة للسنوكر»

تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، ينظم الاتحاد بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم الرمضانية المفتوحة للسنوكر بنادي الاتحاد للسنوكر بدبي، بمشاركة 64 لاعباً على مستوى الدولة، في مقدمتهم لاعبو منتخب الإمارات للسنوكر، محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وخالد الكمالي، وعبد الرحمن الشامسي، وعيسى السيد، وسيف الكتبي، ويبلغ إجمالي تكلفة البطولة خمسين ألف درهم، وتقام بنظام خروج الخاسر، وتم توزيع اللاعبين بالقرعة على مجموعتين، تضم كل مجموعة 32 لاعباً.

وستقام مباريات البطولة يومياً بنادي الاتحاد للسنوكر في تمام العاشرة مساءً، وتم تكوين لجنة حكام البطولة برئاسة عبد الحميد عبد الكريم، وتستمر مباريات البطولة لمدة أسبوعين.