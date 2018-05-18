«فيكتوري تيم» يتطلع لبداية ناجحة في التجارب الحرة

يطمح فريق الفيكتوري تيم لزوارق الفورمولا 1، في تسجيل بداية جيدة ورائعة، مع انطلاقة منافسات بطولة العالم الزوارق (فورمولا 1) اليوم، الجمعة، مع بدء فعاليات جائزة البرتغال الكبرى 2018، التي تستضيفها مدينة بورتيماو، حتى يوم بعد غد، الأحد، بمشاركة 19 متسابقاً عالمياً.

وقدمت مؤسسة الفيكتوري تيم، فريقها الجديد منذ شهر مارس الماضي، بإعلان التشكيل الجديد للفريق المشارك في البطولة العالمية (نيو لوك)، بالتعاقد مع البطل العالمي الإيطالي اليكس كاريلا، قائداً لزورق فيكتوري 1، واستمرار بطلنا العالمي أحمد الهاملي، الذي يشارك على متن زورق فيكتوري 3، فيما سيظهر في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة، إف 4 إس، للمرة الأولى، بطلنا متعدد المواهب أحمد الفهيم.

وكرست مؤسسة الفيكتوري، جهودها في الفترة الماضية، لاستكمال منظومة العمل من أجل موسم ناجح ورائع، حيث وضعت بصمة كبيرة في إنتاج وتصنيع زورق جديد في مقرها بجبل علي، ليشكل إضافة حقيقية وكبيرة، إلى أروقة البطولة العالمية، وليكون فخراً للصناعة الإماراتية.

وفد الفيكتوري

واكتمل وصول وفد مؤسسة الفيكتوري تيم في البرتغال، استعداداً لانطلاقة الفعاليات بداية من اليوم، الجمعة، حيث يترأس الوفد، سعادة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ويضم الوفد، غانم خميس المري عضو مجلس إدارة المؤسسة، الجهازين الفني والإداري، بقيادة أسطورة سباقات الفورمولا 1، البطل الأميركي سكوت جيلمان، المشرف الفني على الفريق، والمتسابقين.

الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1، وبطلنا أحمد الهالمي قائد زورق فيكتوري 3، واللذين سيظهران في منافسات فورمولا 1، وبطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 في منافسات، إف 4 إس.

وتبدأ المنافسات بإقامة التجارب الحرة اليوم في مياه نهر أرادا، الذي يشق مدينة بورتيماو الهادئة، واختبار جاهزية الزوارق والمحركات، وذلك تأهباً لأولى مراحل التنافس في تصفيات أفضل توقيت، والمقررة يوم غد، السبت، وسيتحدد على ضوء نتائجها، المنطلقين في السباق الرئيس يوم بعد غد، الأحد.

تطوير

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، إن مجلس الإدارة، ومنذ تكليفه، عكف على تطوير أداء الفريق، من خلال التعاقد مع المتسابق العالمي الكبير، وبطل العالم 4 مرات، الإيطالي اليكس كاريلا، ليشكل إضافة كبيرة، إلى جانب زميله بالفريق بطلنا أحمد الهاملي.

وأضاف حريز المر قائلاً، إن العمل لم يقتصر على الجانب الفني المتعلق المتسابقين فقط، بل امتد ليشمل أيضاً الجانب التقني في إنتاج زورق إماراتي 100 %، ليكون فخراً للصناعة الوطنية في هذا المجال في الموسم الحالي 2018، حاملاً الآمال والطموحات بتحقيق نتائج باهرة، توصل الفيكتوري تيم إلى منصة التتويج العالمية، والمنافسة على اللقب العلمي الكبير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الفيكتوري، أن الطريق نحو اللقب العالمي الكبير، لن يكون سهلاً البتة هذه السنة، فجميع الفرق المشاركة، سيكون هدفها واحد، هو احتلال مراكز المقدمة، والتقدم رويداً نحو اللقب في جولات البطولة العالمية، التي تشمل العديد من المحطات، في البرتغال وبريطانيا وفرنسا والصين، ثم مسك الختام في الإمارات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن ثقتهم كبيرة في عناصر الفريق والجهاز الفني المشرف على المشاركة، وأيضاً يضع الكثير من الآمال والطموحات على بطلنا المخضرم صاحب التاريخ الناصع في الرياضات البحرية، أحمد الفهيم، الذي سوف يخوض غمار المنافسات، وللمرة الأولى في فئة زوارق (إف 4 إس)، مدافعاً عن ألوان فريق الفيكتوري تيم.