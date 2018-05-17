«شرطة أبوظبي» تكرّم فرقها أصحاب الإنجازات

أعلن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن إطلاق 4 جوائز رياضية جديدة تشمل: جائزة شخصية العام الرياضية، وجائزة أفضل قطاع في المجال الرياضي، وجائزة أفضل منتخب من منتخبات القيادة، وجائزة أفضل لاعب رياضي، جاء ذلك خلال حفل تكريم نخبة من الرياضيين بشرطة أبوظبي، تقديراً لإنجازاتهم، في البطولات الرياضية، للموسم الرياضي 2017 ـ 2018، وحضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من مديري القطاعات ومديري الإدارات والمديريات، وكبار الضباط.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن أهم الإنجازات الرياضية لفرق شرطة أبوظبي في عام 2018، وكرم اللواء الرميثي، 17 فريقاً، مثلوا القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية، وأكد القائد العام، حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالرياضة، وتعميق مفهومها بين منتسبيها، والعمل على تعزيز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة في البطولات والمنافسات المحلية والخارجية.

اعتزاز

وأشاد الرميثي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية وتحفيز أبناء الوطن على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، مشيداً كذلك بجهود الرياضيين من منتسبي شرطة أبوظبي، طوال الموسم الرياضي وتحقيق الإنجازات المشرفة، وهنأ المكرمين، معرباً عن اعتزازه بالإنجازات الرياضية التي حققها الرياضيون من منتسبي شرطة أبوظبي، والذين قدموا صورة رياضية مشرفة، باعتبارهم سفراء لها في البطولات الرياضية الإقليمية والمحلية والعالمية.

وجرى خلال الحفل، تكريم فريق أصحاب الهمم، وفريق الرماية (سيدات ورجال)، وفريق التايكواندو سيدات، وفريق اللياقة والتحدي، وتكريم فريق الجوجيتسو رجال وسيدات، والفرق الفائزة بالسباحة وألعاب القوى، والدراجات الهوائية، وفريق كمال الأجسام، وفرق الكيك بوكسينغ، والكاراتيه، وكرة القدم، وشد الحبل، والتحدي والمغامرات، وقفز الحواجز، والرجل الحديدي.

كما تم تكريم الرائد شما المهيري المحكمة الدولية الأولمبية، والمساعد أول الرامي خالد سعيد الكعبي، من مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية لحصول فريق رماية الأطباق المزدوجة على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية الفردية في رماية الأطباق المزدوجة في بطولة إيطاليا الدولية للأمم الكبرى.

دعم

وأكد العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس المجلس الرياضي لشرطة أبوظبي، أن الإنجازات الرياضية التي حققها منتسبو شرطة أبوظبي تعد ثمرة للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، ومتابعة القيادة الشرطية، ما أسهم في رفع الروح المعنوية العالية للرياضيين وتطلعهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، والأرقام على مستوى البطولات المحلية والدولية.

وأضاف: إن حصول فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي على درع التفوق العام لسمو وزير الداخلية للموسم الرياضي2017-2018، هو ثمرة دعم معالي قائد عام شرطة أبوظبي ورعاية اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي والذي أسهم في رفع الروح المعنوية للفرق الرياضية لشرطة أبوظبي وتحفيزهم على تحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية وأن تكون شرطة أبوظبي رافداً للمنتخبات الوطنية وممثلاً عن الدولة في المحافل الدولية.

وأشار إلى الدعم المستمر الذي تقدمه شرطة أبوظبي للرياضة بشكل عام، وأصحاب الهمم بصفة خاصة، لافتاً إلى مبادرة شرطة أبوظبي بإقامة مهرجان رياضي كبير لأصحاب الهمم، كمبادرة مجتمعية رائدة، تعزز من البرامج الحكومية الداعمة لتمكينهم في تمثيل الوطن في البطولات العالمية.