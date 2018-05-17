«دبي لأصحاب الهمم» يظفر بكأس موسم البولينغ

توج نادي دبي لأصحاب الهمم، بكأس المركز الأول للمجموع العام لبطولات البولينغ لذوي الإعاقة السمعية، للموسم الرياضي 2017-2018، والتي أسدل الستار على فعالياتها بصالة مركز دبي للبولينغ، وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، وشهدت البطولة تفاعلاً كبيراً من جانب اللاعبين، الذين تنافسوا في بطولة الأساتذة، والتي انتهت بحصول أيمن سالم المقبالي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الأول تلاه في المركز الثاني مطر علي الرميثي لاعب نادي العين وفي المركز الثالث حصل عليه علي حسن الجابر لاعب نادي دبي، وفي مسابقات المجموع العام حل في المركز الأول لاعب نادي العين مطر علي الرميثي بمجموع نقاط 4443، وحل وصيفاً لاعب نادي دبي أيمن سالم المقبالي بمجموع نقاط 4375، وفي المركز الثالث جاء طارق شهاب لاعب نادي دبي بمجموع نقاط 4317.

وفي مسابقات الثلاثي والتي انتهت أول من أمس بصالة خليفة الدولية للبولينغ بأبوظبي، حل نادي دبي في المركز الأول بكل من أيمن سالم المقبالي وطارق شهاب مراد وعدنان علي معلمي بمجموع نقاط 3292، وحل ثانياً، فريق نادي دبي عبر كل من سعود محمد الشامسي ووليد محمد ارجمند وعلي حسن الجابر بمجموع 3054 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي العين بكل من محمد خميس العيساني ومطر علي الرميثي وسالم المقبالي برصيد 3046 نقطة، وفي مسابقة الخماسي انتزع نادي دبي المركز الأول بمجموع 5096 نقطة، وجاء ثانياً نادي العين بمجموع نقاط 4699، وثالثاً نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة بمجموع 3881 نقطة.

منافسة

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم أن بطولة الأساتذة شهدت منافسة مثيرة بين أفضل اللاعبين، وقال إن المستويات المقدمة تبشر بكل خير في الاستحقاقات الخارجية القادمة لتمثيل الدولة ورياضة أصحاب الهمم، والتي سيتم انتقاء لاعبيها من خلال هذه البطولات المحلية التي ننظمها بالاتحاد، وأضاف أنه لابد من مواصلة التألق، متوجهاً بالشكر لأعضاء لجنة الإمارات لرياضة الصم، على المجهود الذي يقومون به من أنشطة وفعاليات.

وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام بالاتحاد، إن النتائج التي تحققت في البطولات المحلية السابقة تبشر بأن مستوى اللعبة في تطور ملحوظ عن الموسم الماضي، وما تحقق اليوم هو نتاج طبيعي للاهتمام الكبير الذي تقوم به لجنة الإمارات لرياضة الصم والتي تندرج تحت مظلة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم من خلال الإعداد الجيد والتنظيم المثالي.

وأعرب المهيري عن شكره وتقديره للدعم الذي تلقاه رياضة أصحاب الهمم بصفة عامة من قيادتنا الرشيدة التي باتت حريصة دائماً أن نكون في مصاف الدول المتقدمة لرياضة أصحاب الهمم على المستوى الدولي، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم لما وصلنا بلاعبينا إلى هذا المستوى المتقدم والحصول على هذا الكم من الإنجازات الذي بات فرسان الإرادة يحصدونه في مختلف الاستحقاقات الخارجية.