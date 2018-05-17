تتويج الفائزين في ختام «شطرنج المؤسسات» بأبوظبي

أقيم مساء أول من أمس بنادي أبوظبي للشطرنج، الحفل الختامي لبطولة المؤسسات للشطرنج لعام 2018 للفردي والفرق، التي أقيمت برعاية سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية وبالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وضمت 70 لاعباً من مختلف المستويات والجنسيات، بحضور الحكم الدولي محمد جاسم المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير الفني وسهيل عبد الرحيم العوضي رئيس الجهاز الفني ومحمد الجوهري المدير المالي والتنفيذي للاتحاد.

وشمل التكريم فريق دائرة التعليم والمعرفة الفائز بلقب بطولة الفرق، وجاء فريق مؤسسة النور ثانياً وفريق مؤسسة الأكرمين ثالثاً، وعلى مستوى الفردي نال كأس المركز الأول الذهبي اللاعب نازاركو بافل من مؤسسة خاصة للشطرنج، وحلت اللاعبة آفا سليما نوفا من مؤسسة صناعات ثانية ومحمد هاني الشريف من مؤسسة الأكرمين ثالثاً، وتم في ختام الحفل تبادل الدروع التذكارية بين اتحاد المؤسسات ونادي أبوظبي للشطرنج، كما تم على هامش الحفل، تكريم لاعب نادي أبوظبي للشطرنج الصاعد عمران أحمد الحوسني الفائز بلقب بطولة الإمارات لرجال الشطرنج.

إضافة لتتويجه ضمن المشاركين في بطولة المؤسسات واللاعبة الريم حسن الحمادي لتميزها خلال شهر أبريل الماضي ضمن نشاط النادي، وثمن حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج التعاون الإيجابي المستمر مع الاتحاد الرياضي للمؤسسات على كل المستويات من خلال تلك البطولة التي ظلت تحقق النجاح المنشود، وجدد الإشادة باهتمام اتحاد المؤسسات الحكومية في أبوظبي برئاسة سيف بن أحمد الهاملي ورعايته واهتمامه بالبطولة السنوية التي امتدت لعامها الـ 24 على التوالي بمشاركة مشاهير اللعبة، والتي ساهمت على مدارها في تعزيز الروابط الرياضية بين المؤسسات الحكومية واتاحة الفرصة لمزيد من الاحتكاك والتعاون.