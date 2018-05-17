سوبر خليجي «اليد» في الإمارات 21 سبتمبر

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، الجمعة الموافق 14 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق بطولات فرق الرجال، وستكون البداية في كأس الإمارات، والتي تمتد لغاية الأول من ديسمبر المقبل، وتعقبها بطولة الدوري العام، والتي تقام خلال الفترة من السابع من شهر ديسمبر، ولغاية الخامس من مارس 2019، وتعقبها بطولة كأس نائب رئيس الدولة، والتي ستقام خلال الفترة من الخامس عشر من شهر مارس، ولغاية الثالث عشر من شهر أبريل 2019، ومن ثم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يتم تحديد موعدها، وتمثل ختام الموسم 2018/‏‏2019.

كما قررت لجنة المسابقات، إقامة بطولة السوبر الإماراتي بنسختها الثانية، والتي تجمع بين فريق الشارقة بطل الدوري، وفريق شباب الأهلي دبي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في 21 سبتمبر المقبل، وإقامة بطولة السوبر الخليجي كذلك بنسخته الثانية، والذي يجمع بين بطلي السوبر في الإمارات والبحرين، وتحتضنه الإمارات في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات، أول من أمس، بمقر الاتحاد بدبي، مع ممثلي الأندية المشاركة الـ 9 المشاركة في بطولات الرجال، وترأس الجلسة، محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، وبحضور ناصر الحمادي ومحمد الطابور عضوي الاتحاد، وياسر لبيب السكرتير الفني، وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، ومثّل الوصل، محمد صقر، ومن شباب الأهلي دبي، ماجد أهلي، ومن الشارقة، سليمان الهاجري، ومن الجزيرة، هاشم إسحاق، ومن بني ياس، رامي سليمان، ومن الظفرة، محمد حسن، ومن الوحدة، نجم عبد الله.