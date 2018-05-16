النصر بطل الكأس الغالية لكرة الطاولة

تُوّج النصر أمس بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للرجال بفوزه في المباراة النهائية على شباب الأهلي دبي 3 - 0، التي جرت في صالة نادي الوصل، محققاً «الثنائية» بعد تتويجه أخيراً بطلاً للدوري العام للرجال في الموسم الحالي. وهي المرة الـ17 على التوالي التي يفوز فيها بالكأس الغالية، والمرة 16 على التوالي التي يحقق فيها لقب الدوري، ما يعني تحقيق «الثنائية» 16 موسماً متتالياً في إنجاز غير مسبوق.

نجح النصر في حسم مواجهة نهائي الكأس الغالية أمس بفوز راشد عبد الحميد ومروان منصور على صلاح الدين عبد الحميد وفيصل أحمد لاعبي شباب الأهلي دبي 3 - 1، و3 - 0، وفي مباراة الزوجي، فاز لاعبا النصر راشد محمد وراشد عبد الحميد على زوجي شباب الأهلي دبي، عبد الله البلوشي وفيصل أحمد 3 - 1.

توّج النصر إبراهيم العسم، نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، وعبد الرحمن المنهالي، المدير المالي للاتحاد، بحضور عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.