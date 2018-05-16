الجزيرة يكرّم خميس بوشهدة مدرب اليد

أقامت شركة نادي الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى حفل وداع وتكريم لمدرب كرة اليد بنادي الجزيرة، التونسي خميس بو شهدة، وذلك بعد إبداء رغبته بالعودة إلى بلاده، بعد أن قضى 8 سنوات في تدريب الفرق السنية بالنادي وأحرز العديد من البطولات، آخرها وصيف الدوري لهذا الموسم وبطل الدوري للموسم الفائت.

واستلم الكابتن مهام تدريب فريق الصغار وفريق الشباب وكذلك كان مساعداً لمدرب الفريق الأول في إحدى السنوات واستطاع خلال فترة عمله أن يكسب لاعبي الجزيرة العديد من المهارات الفنية برياضة كرة اليد، وحضر التكريم راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس الإدارة وعوض هويشل اليعقوبي عضو المجلس والكابتن محمد سالم الحوسني مشرف قطاع الناشئين والكابتن عبدالله فؤاد مدرب البراعم.