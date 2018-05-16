السويدي لاجرجرين يخطو بثبات في «السباق إلى غولف دبي»

واصل السويدي يواكيم لاجرجرين السير بخطوات ثابتة في الجولة الأوروبية للغولف التي تقام بعنوان «السباق إلى دبي»، بتتويجه بلقب بطولة روكو فروتي - صقلية المفتوحة في إيطاليا، ليقترب من حجز إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف.

ونجح اللاعب في الفوز بأول ألقابه في الجولة الأوروبية، بعد تفوقه في الأمتار الأخيرة على مطارده الفرنسي مايك لونزو فيرا، ليصبح السويدي الثاني الذي يتوج بلقب في الجولة الأوروبية في الأسابيع الثلاثة الماضية، عقب فوز مواطنه ألكسندر بيورك بلقب بطولة الصين، واحتاج لاجرجرين إلى جولة فاصلة لتجاوز الفرنسي لونزو-فيرا، ليحصد البطل 195,830 نقطة رفعت مجموع نقاطه هذا الموسم إلى 395,842 نقطة ليتقدم من المركز 58 إلى المركز 28 في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبات قريبا للغاية من العودة إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية وتحتفل هذا العام بنسختها العاشرة بالفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

حيث ستكون المرة الثانية للاعب السويدي الذي شارك فيها عام 2016، وكسب الفرنسي لورنزو -فيرا صاحب المركز الثاني على 130,550 نقطة، مما جعله ينتقل من المركز 99 إلى المركز 47 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 237,705 نقطة، وانضم الانجليزي اندي سوليفان الى الأسترالي لوكاس هربرت في المركز الثالث بفارق ضربة واحدة عن الفائز، وكسب كل منهما 66,152 نقطة، ليتقدم سوليفان 3 خطوات من المركز 44 إلى المركز 41 بمجموع 314,973 نقطة.