ووريرز يتخطى روكتس في دوري السلة الأميركي

كافح هيوستن روكتس طوال الموسم ليحظى بأفضلية الأرض، في نهائي المنطقة الغربية ضد غريمه غولدن ستايت ووريرز، بيد أن حامل اللقب وبزخم هجومي من كيفن دورانت أسقطه 119-106، في باكورة مواجهتهما في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة. وتقدم ووريرز 1-صفر في سلسلة يتأهل فيها الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نهائي الدوري، لملاقاة المتأهل من نهائي الشرقية بين كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس (صفر-1).

وقال مهاجم ووريرز دريموند غرين (9 تمريرات حاسمة و9 متابعات): «نحاول ببساطة الفوز في كل مباراة نخوضها. انتهى الأمر بسرقة أفضلية الأرض، لكن لا ننظر الى الامر بهذه الطريقة. فزنا في مباراة خارج ملعبنا، فلنحاول الفوز في مباراة ثانية.

وتقام المباراة الثانية الأربعاء على ملعب هيوستن أيضاً، والثالثة والرابعة على أرض غولدن ستايت الباحث عن لقب ثالث في آخر أربع سنوات.

تفوق هيوستن

وكان هيوستن تفوق على غولدن ستايت في مباراتين من أصل ثلاث جمعت الفريقين خلال الموسم المنتظم. وأنهى روكتس الموسم برصيد 65 فوزاً في 82 مباراة، كان الأفضل في الدوري، ومنحه أفضلية اللعب على أرضه خلال السلسلة النهائية.

وتقدم روكتس، مطلع المباراة وبقي في الصدارة حتى استراحة الربع الثاني (56-56).

وبالعودة من غرف الملابس، تألق كيفن دورانت هجوميا (37 نقطة بينها 14 رمية حرة من اصل 27)، ثم حاصر خصمه دفاعيا ليتقدم بفارق 11 نقطة (83-72) في نهاية الربع الثالث.

محاولة هاردن

وحاول نجم روكتس جيمس هاردن (41 نقطة) إعادة الأمل لفريقه في الدقائق الخمس الأخيرة بتقليص الفارق إلى خمس نقاط. لكن قوة ووريرز مع دورانت، كلاي تومسون (28 نقطة) والموزع ستيفن كوري (18 نقطة و8 تمريرات حاسمة و6 متابعات) قتلت آمال المضيف.

وعلق تومسون صاحب 11 نقطة في الربع الأخير «هذه بداية رائعة. لعبنا جيدا. سنهدأ الآن. لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده. لا يزال المسار طويلاً».

وقال المدرب مايك دانتوني الذي قاد هيوستن إلى أفضل موسم في تاريخه في الدور المنتظم «هذا فريق كبير، لكن هناك أموراً صغيرة يمكننا تحسينها، لقد خسرنا الكثير من الكرات مثلا». وتابع «إذا أردنا إسقاط هؤلاء الشبان، نحن بحاجة لتركيز ذهني أفضل. سنعود ونهاجم الأربعاء».

اختيار الرميات

وعن ثغرات فريقه، قال هاردن هداف الدور المنتظم «يجب أن نقوم بعمل أفضل في اختيار الرميات، وليس خسارة الكرة والعودة إلى الدفاع. يجب أن ندفعهم إلى التغيير والرمي بصعوبة». وتابع «يقومون بعمل جيد حقاً إذا أطلقت رميات سيئة أو خسرت الكرة. هذا ما يجعلهم يتألقون. تلك الأخطاء لا يمكن أن تحدث».

تحليل الأداء

بدوره حلل نجم المباراة دورانت أداء الفريقين «تعرف أنهم سيدخلون بطاقة كبيرة. حاولنا امتصاصهم والكفاح طوال الوقت».

ولدى الخاسر، قال الموزع كريس بول الذي سجل 23 نقطة و11 متابعة «كل مرة ارتكبنا فيها خطأ دفعنا الثمن. بعضها أخطاء يمكننا تصحيحها والقيام بأفضل من ذلك. علينا التواصل بشكل أفضل». وعن كيفية مواجهة الهداف هاردن وثلاثيات روكتس، أضاف دورانت «نعرف أن جيمس سيتابع التسجيل في سلتنا. علينا الحفاظ على صلابتنا واللعب بقوة».

وتابع «فريق هيوستن هذا لا يتوقف أبداً. هم دائماً في المنافسة بفضل الثلاثيات. لعبنا مباراة هادئة وثابتة، بحثنا عن الرمية الجيدة والدفاع في كل هجمة للخصم».