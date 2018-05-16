اتحاد السلة والأندية.. تعاون في المهمات الوطنية

اتخذ اتحاد السلة، موقفاً مثالياً، ترجم به التعاون مع الأندية في المهمات الوطنية، بإيكال مهام تدريب الفريق إلى مدرب المنتخب الوطني عبد الحميد إبراهيم، قبل أيام معدودة من تدشين الفريق استعداداته للبطولة والسفر إلى مسقط، وتعامل نادي الشارقة من جهته بجدية في دعم صفوفه الفريق بصانع الألعاب الأميركي جيمس جاستيس الذي سبق له اللعب في دوري الجامعات الأميركية، وخاض تجارب في الدوريات الأميركية والأوروبية، والآسيوية، من ضمنها اللعب الموسم الماضي في صفوف أهلي جدة السعودي، لينضم إلى جوار مواطنه جيمس تايلور الذي دافع عن ألوان الملك ضمن منافسات الموسم المحلي.