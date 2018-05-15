إنجازات وبطولات في الألعاب الفردية والجماعية

نجحت الفرق والأندية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في ختام موسم 2018 في حصد إنجازات وأرقام وبطولات في الألعاب الفردية والجماعية تؤكد أنها مؤسسة شاملة تعمل لتمكين المرأة في مختلف الرياضات وفق توجهات ودعم ورعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وشكّل موسم 2017-2018 علامة فارقة للمؤسسة من حيث تنظيم واستضافة البطولات، والمشاركة في البطولات الخارجية والداخلية في كافة ضروب الرياضة وفقاً لرؤية واضحة.

موسم متميز

ومن الإنجازات التي تحققت في موسم 2017-2018 التنظيم الناجح للنسخة الرابعة لدورة الأندية العربية للسيدات، التي كانت بمثابة أولمبياد رياضي مصغر جامع لـ66 نادي سيدات من مختلف الدول العربية، فضلاً عن المخرجات الناجحة التي صاحبت الدورة من ورش فنية ودورات إدارية، وتأهيل أكثر من 15 لاعبة في مختلف الألعاب، ليصبحن حكمات في الألعاب التي يمارسنها، ومنهن اللاعبة العنود مبروك التي نالت الشارة الدولية للحكام بسلاح الأيبيه حكم دولي.

وذلك ضمن الاختبارات التي أقيمت على هامش البطولة الآسيوية للشباب والناشئين للمبارزة التي استضافتها الدولة بتنظيم من اتحاد الإمارات للمبارزة، والتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للمبارزة وبذهبتي مسابقتي سلاح الأيبيه والفلورية، فيما نالت اللاعبة ريم الشماع لقب بطولة سلاح الأيبيه في بطولة الاتحاد للمبارزة.

وفي السلة توج فريق نادي الشارقة لرياضة للمرأة بكأس الشابات، وبكأس البراعم في الكرة الطائرة، فضلاً عن إنجازات الرماية متمثلة في الفوز بميداليات ذهبية في بطولة الشرطة الأولمبية بالعين عبر المركز الأول فردي: وفاء خميس، والمركز الثاني فرقي: سلوى سعيد - وفاء خميس، والمشاركة في بطولة الإمارات للرماية الهوائية للمسدس والبندقية 10 أمتار هوائي، والفوز بالمركز الثاني فئة البندقية: سهيلة البلوشي، المركز الثالث فئة البندقية: مروة جوهر.

رؤية واضحة

وأكدت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة وتوجهات ودعم ورعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وكانت الإنجازات التي تحققت ثمرة دعم ورعاية سموها، واستضافة وتنظيم دورة الأندية العربية الرياضية للسيدات يتم في نفس الإطار والتوجه بأن تكون الدورة ملتقى عربياً رياضياً شاملاً لأكثر من لعبة، وهو ما ينعكس على رياضة المرأة في الدولة بالفائدة وليس أندية وفرق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة فقط.

تفوق الرماية

فيما كشف الكابتن حسن محسن حسن، مدرب فريق سيدت الشارقة الرياضي للمرأة للرماية، عن سر تميز رماية الشارقة هذا الموسم بأن الفريق محظوظ بدعم ورعاية ، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والاهتمام الكبير من قبل ندى عسكر، مدير عام المؤسسة، وهو الأمر الذي انعكس على التحضيرات الفنية واللوجستية لفرق الرماية، حيث يتوافر لها أفضل إعداد، سواءً في الداخل أو الخارج، فضلاً عن توفير معدات تدريبية وأجهزة حديثة وأسلحة متطورة تعد الأفضل على مستوى العالم، وطبيعي وجداً في ظل هذا الدعم أن تتميز لاعبات الشارقة للرماية، حيث لفتت الرامية وفاء خميس أنظار الاتحاد الدولي للرماية بإنجازاتها المتتالية، فكان أن خُصص لها دعم وبرنامج رعاية.

تميز السلة

وأعربت نور ذياب، المشرفة الإدارية على قطاع كرة السلة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عن فخرها بإنجاز فريق الشابات لكرة السلة الذي نجح في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تنافس قوي؛ لأن دوري الشابات يضم فرقاً متميزة وجمعيها قادرة على اعتلاء منصات التتويج، منها النصر وشباب الأهلي دبي، والفريق ضم نخبة من اللاعبات المتميزات، منهن قائدة الفريق روضة محمد، ومها محمد عنود البلوشي، وميثاء مبارك، ومريم النابودة، ومريم جعفر، وعفراء سعيد، وشما بطي، ونورة درويش، ولطيفة سالم.

طائرة الإمارات

ووصفت ميّ العامري، إدارية الكرة الطائرة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الجدية والتنافسية العالية في المراحل السنية بنادي الشارقة وبقية أندية الدولة بأنه مؤشر على أن طائرة الإمارات بخير وأن المستقبل لها؛ لأن فوز الشارقة بلقب دوري البراعم يؤكد أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تهتم بكافة المراحل السنية وليس بفريق السيدات فقط وهي استراتيجية ناجحة سيحصد ثمارها منتخباتنا الوطنية في المستقبل.

جهود مشتركة

وثمنت اللاعبات وفاء خميس المتوّجة بذهبية بطولة الشرطة الأولمبية، وزميلتاها سلوى سعيد وريم الشماع بطلة سلاح الأيبيه في بطولة الأحاد للمبارزة، الدعم والرعاية الكريمة التي يجدنها من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، واهتمام ومتابعة ندى عسكر، أمين عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

جولي ويلاتس: شهر الصيام فرصة مثالية لإنقاص الوزن

أكدت جولي ويلاتس خبيرة التدريب، والمشرفة على التدريب في صالة سترونغ ليدي للسيدات في دبي، أن شهر رمضان والصيام فيه على مدى شهر كامل، فرصة جيدة لإنقاص الوزن، ولكن يمكن أن يحدث العكس، بسبب ما يرافق شهر رمضان من تغييرات في الحمية، واعتماد العديد من الأطعمة عالية السّكريات والدّهون والسّعرات الحراريّة، ولكي يستطيع الفرد استغلال هذا الشّهر الكريم في صالحه للتخفيف من الوزن الزّائد، لا بدّ له من الالتزام بنوعية الطعام الذي يتناوله، وعدم الأفراط في «العوازيم»، التي تتسبب في الزيادة، حتى مع التدريبات الرياضية.

وأكدت أنهن في صالة سترونغ ليدي، لديهن برنامج تدريبي خاص للسيدات، ويفضل أن يكون بعد ساعة أو نصف ساعة من الإفطار، أو قبل ساعة أو نصف ساعة من الإفطار، مشيرة إلى مراعاة مشاعر غير المسلمين للصائمين أثناء التدريبات قبل الإفطار، بعدم شرب الماء أو تناول الطعام، احتراماً لهن، مؤكدة أن في المجمل شهر يتم فيه إنقاص الوزن، بشرط تعامل احترافي مع التدريبات وتناول الطعام بشكل مدروس.

مشددة على ضرورة أن تكون المدربة حاصلة على شهادة تأهيل للعمل في الصالات الرياضية، وعلى المتدربة أن تتحقق من ذلك، قبل بدأ التعاون معها، ويجب أن تكون على دراية بالإسعافات الأولية، وإسعافات العظام والالتواء، بجانب الخبرة وأن تكون على دراية ببعض الأمراض التي تؤثر في التنفس، مثل الربو والسكري وآلام العضلات، وأوتار الركبة، وعضلات الصدر وتركيبتها، ولا بد أن تكون المدربة على قدرة عالية من الاطلاع والقراءات المختلفة.

صحة

إن الصيام في شهر رمضان يحسن الصحة العامة للإنسان إذا تم بالطريقة الصحيحة، ولكن إذا اتبعت طُرقاً خاطئة فإن ضرره سيكون أكبر من نفعه. لذلك سنقدم لك مجموعة واسعة ومتنوعة من النصائح الرمضانية لهذا العام، تعلمي كيف تتناولين طعاماً صحياً في الإفطار والسحور مع حصولك على تغذية كافية موفورة بالصحة، اتبعي النصائح لتغيري نمط حياتك وتحصلي على أفضل النتائج في شهر رمضان، اجعليه موسماً لانتعاش الروح والجسد أيضاً، وأهم شيء السحُور وله فوائد كثيرة في شهر رمضان المبارك، فهو يقوّي الصائمين وينشّطهم خلال نهار الصوم الطويل، فالخبراء ينصحون بأن تكون هذه الوجبة غنية بالنشويات

رشاقة

وجدت الدراسات الرياضية أن الرياضيين المحترفين والمعتادين على حمل تدريبي عالٍ، يمكنهم التدريب مع الصيام دون أي تأثير على مستوى أدائهم العضلي، أما بالنسبة للأشخاص العاديين فيختلف حسب الحالة الصحية العامة ومعدل ممارسة الرياضة قبل رمضان، لكن في الغالب القدرة على ممارسة الرياضة خلال الصيام تنخفض تدريجياً، وعلى من يُرد ممارسة الرياضة في رمضان مراعاة الآتي: تجنب أوقات الظهيرة وسطوع الشمس نهائياً عند ممارسة ألعاب في أماكن مفتوحة، حتى لا يفقد مزيداً من المياه من خلال العرق، ووقت ممارسة الرياضة يختلف إذا ما كان يمارسها من أجل اللياقة أو فقدان الوزن وممارسة الرياضة أثناء الصيام تكون قبل المغرب مباشرة.

نجمة الأسبوع

نجمة الأسبوع نهديها لفرق السيدات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وهن يخضن تحدي مبادرة الألعاب الحكومية، وهي المبادرة الفريدة من نوعها والأولى عالمياً، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، فأداء فريق العمل الجماعي يتفوق على أي فريق آخر وإن امتلك مهارات أفضل.