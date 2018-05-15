«غازي 103» لحمدان بن محمد بطل القفال في عام زايد

توّج طاقم السفينة غازي 103، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، بطلاً لسباق النسخة 28 لحدث القفال للمسافات الطويلة، والذي يقام سنوياً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وتوّج سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، نوخذة وطاقم السفينة الفائزة (غازي 103)، إلى جانب أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق القفال، وسلم مفاتيح السيارات الفارهة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في مراسم حفل الختام التي أقيمت، وللمرة الأولى، في شاطئ أم سقيم، تجسيداً لإحدى صور الماضي، تتمثل في فرحة الأهل عند وصول طلائع السفن، بعد انتهاء موسم الغوص في سواحل الدولة.

وتفضل سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتقديم الدروع الخاصة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الأولى من جزيرة القمر وجزيرة القمر (نيوه بن حنظول)، والتي وصل طولها إلى 23.6 ميلاً بحرياً، فيما وصل إجمالي مسافة السباق بعد استكماله من جزيرة القمر إلى نيوة بن حنظول إلى 51.3 ميلاً بحرياً.

تهنئة

وهنأ سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الفائزين في سباق النسخة الثامنة والعشرين من حدث سباق القفال، والذي يقام سنوياً، برعاية كريمة ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، مشيداً بالعدد الكبير من المشاركين.

وشارك في مراسم التتويج، كل من أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وهزيم القمزي مشرف السباقات.

لوحة تراثية

ورسم المشاركون في السباق الكبير، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لوحة تراثية بحرية نادرة، قل أن تتكرر، بمشاركة قياسية، وصل العدد فيها إلى 126 سفينة، جسدت لوحة الماضي في أجمل الواجهات المائية في المنطقة والخليج العربي، واكتسبت نكهة خاصة، لأنها جرت في عام زايد، إضافة إلى أن النادي الجهة المنظمة، يحتفل هذه الأيام بمرور 30 عاماً على تأسيسه.

ومر السباق بمراحل مختلفة من البداية وحتى النهاية، إذ وفقت اللجنة المنظمة للسباق كثيراً في قرارها بتأجيل السباق من يوم السبت إلى الاثنين، من أجل سلامة المتسابقين، بسبب الأحوال الجوية، حيث حملت رياح الخليج العربي، ما تشتهيه السفن المشاركة، والتي سجلت أكبر رقم مشاركة، ووصلت جميعها بعون الله وتوفيقه إلى سواحل دبي، مع ختام السباق، حيث أقيم احتفال رائع وجميل في شاطئ أم سقيم.

ورغم حالة المتغيرات في الطقس في الساعات الماضية، إلا أن التوقعات كانت في محلها، لتسجل النسخة الثامنة والعشرين، نجاحاً عريضاً، إذ تجمعت المحامل في خط البداية قبل الموعد المحدد في صباح يوم أمس، ورفعت أشرعتها البيضاء، بعد إعطاء الضوء الأخضر للتحرك من قبل زورق الطليعة، لتبدأ الملحمة الكبير بسجال ساخن بين النواخذة والبحارة، كل في طريق للوصول أولاً إلى جزيرة القمر، ومن ثم إلى خط النهاية قبالة برج العرب.

تألق

وعرف طاقم السفينة غازي 103، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومنذ بداية السباق، قراءة الظروف المحيطة، وأحسن طاقمه اختيار المسار المناسب، والذي قاده من المراحل الأولى لتصدر السباق، مع منافسة شرسة مع باقي المشاركين، ليصل أولاً إلى جزيرة القمر، يليه طاقم السفينة براق 33، لمالكها أحمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي.

ونجح طاقم السفينة القفاي 4، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في الوصول بالمركز الثالث، ثم السفينة بن غازي 180، لمالكها أحمد سعيد الرميثي، وبقيادة النوخذة علي ميزر الرميثي، في المركز الرابع، فيما احتل المركز الخامس، طاقم السفينة الحظاي 7، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة سعيد محمد الطاير.

صدارة

وبدأت عقب هذه المرحلة، ملامح الصدارة والتفوق تظهر بشكل واضح أكثر، لينفرد طاقم السفينة 103 بصدارة الترتيب العام، مع مطاردة مستمرة من قبل طاقم السفينة براق 33، والذي اقترب بشكل كبير أكثر مما مضى للسفينة المتصدرة، مهدداً طريقها للفوز، لولا براعة النوخذة والتزامه بخطة محكمة، أوصلته إلى خط النهاية، محرزاً المركز الأول بجدارة، بزمن قدره 5 ساعات و22 دقيقة، ليهدي مالك السفينة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الناموس الأغلى والأجمل في الموسم الرياضي البحري، لقب سباق القفال 28.

الثاني

وحل طاقم السفينة براق 33، لمالكها أحمد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، المركز الثاني، ليضيف طاقمها إنجازاً جديداً إلى رصيدها، حيث كان طاقمها قد توج باللقب الغالي قبل 4 سنوات، كادت أن تتكرر يوم أول من أمس، بعد منافسة ساخنة مع بطل النسخة الثامنة والعشرين لسباق القفال، المحمل (غازي 103)، لينال جائزة المركز الثاني، وسيارة ليكزيس.

الثالث

وجاء في المركز الثالث لسباق القفال، طاقم السفينة (الطف 9)، لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري، والتي تواصل بذلك أداءها القوي والمتميز في سباقات القفال، حيث نجحت، وبنفس السيناريو قبل سنوات، في اقتحام مثلث القمة، ليفوز طاقمها بجائزة المركز الثالث، وسيارة نيسان باترول.

الرابع

وصعد إلى منصة التتويج، محتلاً المركز الرابع، طاقم السفينة بن غازي 180، لمالكها أحمد سعيد الرميثي، وبقيادة النوخذة خليفة علي ميزر الرميثي، والتي قدمت أداء رائعاً من المراحل الأولى وحتى خط النهاية، في حين عاد المركز الخامس بعد نهاية السباق السفينة القفاي 4، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة عبيد سعيد الطاير.

وفي المراكز العشرة الأولى، احتل طاقم السفينة مهاجر 60، لمالكها أحمد خادم المهيري، وبقيادة ابنه النوخذة ماجد، المركز السادس، ونالت السفينة العاصفة 99، العائدة ملكيتها إلى فريق إف 3، وبقيادة النوخذة عمر المرزوقي، المركز السابع، بينما احتل المركز الثامن، طاقم السفينة الحظاي 7، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة سعيد الطاير.

وحصل على المركز التاسع في الترتيب العام لسباق القفال الثامن والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، طاقم السفينة التبر 55، لمالكها راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري، بينما عاد المركز العاشر في السباق، إلى طاقم السفينة طوفان 21، لمالكها حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي.

الإنجاز الخامس

سجل طاقم السفينة (غازي 103)، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، إنجازه الخامس في تاريخ سباقات القفال، بعد تتويجه أعوام 2004 و2006 و2013 و2015، ليضيف كذلك اللقب هذا الموسم.

النتائج

1- غازي 103 النوخذة أحمد سعيد الرميثي

2- براق 33 النوخذة راشد محمد الرميثي

3- الطف 9 النوخذة خليفة عابد المري

4- بن غازي 180 - النوخذة حليفة ميزر الرميثي

5- القفاي 4 - النوخذة عبيد سعيد الطاير

6- مهاجر 60 - النوخذة ماجد خادم المهيري

7- العاصفة 99 - النوخذة عمر محمد المرزوقي

8- الحظاي 7 - النوخذة سعيد محمد الطاير

9- التبر 55 - النوخذة خلفان سهيل المهيري

10- طوفان 21 - النوخذة أحمد المرزوقي

منافسة

شرطة الشارقة تشارك في سباق القفال

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على المشاركة في كل الفعاليات الرياضية، وانطلاقاً من توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، شاركت شرطة الشارقة في سباق القفال في نسخته الـ28 ، بمشاركة سفينة شراعية تابعة للقيادة تحمل «سلطان الخير».

إشادة

حريز المر: السباق تظاهرة رائعة

هنأ حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على النجاح الكبير الذي حققه سباق القفال السنوي الثامن والعشرين للسفن الشراعية المحلية يوم أول من أمس.

وبارك حريز المر لجميع الفائزين في السباق تألقهم وصعودهم إلى منصة التتويج، والتي شكلت تظاهرة كبرى، إذ نجحت اللجنة المنظمة للسباق في اختيار موعد السباق ومكان خط النهاية وموقع الاحتفالات في شاطئ أم سقيم، والذي جسد فرحة الأهل في الماضي لدى عودة الآباء والأجداد من رحلة الغوص ليؤكد الحدث أنه تظاهرة رياضية تراثية رائعة وجميلة.

الجدير بالذكر أن حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية قد تابع السباق الكبير من جزيرة صير بونعير وحتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا على دراجة مائية، حيث يعد حريز أحد أبطال هذه الرياضة ونجومها.

بالحبالة: دعم حمدان بن راشد وراء نجاح النسخة 28

هنأ علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال جميع المشاركين في الحدث الكبير على النجاح الذي صادف النسخة الثامنة والعشرين والذي يعود في المقام الأول للدعم الكبير والمستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي السباق.

وقال إن اللجنة المنظمة وبناء على التوجيهات السديدة من سمو راعي الحدث تعمل كل عام على إنجاح التظاهرة، حيث اتخذت كل الإجراءات الممكنة لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة من خلال القرار الخاص بتأجيل انطلاقة السباق يومين من يوم السبت الماضي حتى يقام في أحسن صورة يوم أمس -الاثنين- والحمد لله صاحب الحدث توفيق كبير.

وأشاد بالحبالة بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة المنظمة من قبل جميع المتسابقين وتفهمهم لكافة الأسباب التي دعت إلى تأجيل السباق وإقامته يوم الاثنين، حيث أقيم السباق في بحر أيام الأسبوع التي تكتظ بالعمل وقد كان النجاح يوم أمس دليلاً على مدى حب الناس للرياضات البحرية التراثية وارتباطاً أكثر بسباق القفال.

محمد حارب: شكرنا الجزيل لشركاء النجاح

وجّه محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، الشكر الجزيل نيابة عن إخوانه رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق القفال إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية التي عملت جنباً إلى جنب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح الحدث.

وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع - دبي) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية وسما دبي)، ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة يأس الرياضية)، وإدارة اليخوت الأميرية، وهيئة الطرق والموصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وإدارة العمليات البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية.

الرميثي: كلمات ولي عهد دبي حافز على المزيد من الإبداع

أهدى أحمد سعيد الرميثي، نوخذة السفينة غازي 103، إنجاز الفوز والتتويج بلقب سباق القفال الثامن والعشرين إلى مالك السفينة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه ومتابعته المستمرة.

وقال الرميثي إنه شعر بسعادة غامرة بعد نهاية السباق والوصول إلى برج العرب واستلام العلم الشطرنجي بعد ذلك، إذ تلقى مكالمة هاتفية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مهنئاً بالفوز الثمين والكبير.

وأكّد الرميثي أن توجيهات سمو ولي عهد دبي ودعمه يشكلان الحافز الكبير لاستمرار التميز في رياضة الآباء والأجداد وإحياء الموروث الحضاري الكبير، مبدياً سعادته بالتفوق الذي أحرزته سفن اتحاد مجموعة العديد وسيطرتها على المراكز الأولى بجدارة.

وقال إن جميع المشاركين ظلوا في حالة ترقب منذ الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية التي اضطرت اللجنة المنظمة فيها إلى تأجيل الانطلاقة من يوم السبت إلى الإثنين، ليجيء الموعد الجديد ببشرة خير تمثلت في التتويج الغالي والكبير.

وأوضح: أنا سعيد للغاية أن أهدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الفوز الكبير للسفينة غازي 103، لأن الفوز الأخير كان الانتصار الخامس في تاريخ سباقات القفال للسفينة غازي 103 بعد أعوام 2006 و2008 و2013 و2015.

وثمّن الرميثي عالياً الدور الذي يلعبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة، الذي يحرص دائماً على تطوير الرياضات البحرية بشكل عام، الأمر الذي لفت الأنظار إلى سباقاتنا المحلية.

المهيري: الجميع فائزون في ملحمة التراث

رفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي مالك السفينة غازي 103 بالفوز التاريخي الذي سجله طاقم السفينة بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بلقب سباق القفال الثامن والعشرين وذلك للمرة الخامسة في تاريخ الحدث.

وثمن المهيري الدور الكبير الذي يلعبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي سباق القفال في النجاح الكبير الذي يتحقق للحدث من عام إلى آخر حتى بات اليوم واحداً من أهم الأحداث البحرية التراثية وكرنفالاً شعبياً يقصده الجميع.

كما وجه المهيري الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي على حضوره حفل الختام وتتويج أبطال النسخة الثامنة والعشرين والذي جرت فعالياته في شاطئ أم سقيم وسط كرنفال تراثي رائع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي والمشرف العام وهزيم القمزي مشرف السباقات وكل فرد من أفراد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذين لم يألوا جهداً في تحقيق التميز والنجاح الكبير لهذا السباق البحري.

نوخذة «براق 33»: سفن «العديد» نجحت بامتياز

قال النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، نوخذة السفينة براق 33، التي نجحت باقتدار في اختلال المركز الثاني في سباق القفال 28 والظفر بالجائزة المالية وسيارة ليكزيس، إن سفن اتحاد مجموعة العديد الذي يضم ما يصل إلى 20 سفينة، نجح من خلال الخطط المحكمة والتكتيك في السيطرة على المراكز الأولى في أغلى سباقات الموسم.

وهنأ الرميثي زميله أحمد سعيد الرميثي نوخذة السفينة (غازي 103) بالفوز بالناموس الكبير وأيضاً إخوانه حليفة عابد المري نوخذة السفينة (الطف 9) التي جاءت ثالثة في السباق وخليفة ميزر الرميثي نوخذة السفينة بن غازي 180 والتي حلت رابعة وعبيد الطاير نوخذة السفينة (القفاي 4).

وأكد أن الاتحاد الذي تشكل برئاسة الوالد محمد راشد الرميثي والنوخذة أحمد سعيد الرميثي نائباً له، وأطلق عليه مجموعة اتحاد العديد نتطلع من خلاله إلى تطوير الرياضات البحرية التراثية وزيادة الاهتمام بهذا الموروث العظيم، مؤكداً أن النتائج بدأت تظهر في استمرار النتائج المتميزة وخاصة في المناسبات الكبيرة.

وقال إن المنافسة الثنائية التي ظهرت على المراكز الأولى بينه وبين السفينة غازي 103 وبينه وبين الطف 9 أو القفاي 4 أو الحظاي 7 أو بن غازي 180، وهي جميعها من مجموعة اتحاد العديد كانت قوية وذهب الناموس مع النهاية إلى من يستحق، وبإذن الله تكون هذه النتائج دافعاً إلى المزيد في المستقبل.

وأكد أن طاقم السفينة براق 33 شارك بمحمل جديد ظهر فقط في سباق المرفأ شهر أبريل الماضي، وكانت تجربة جيدة، لكن أداءه المتميز ظهر بجلاء في المسافات الطويلة وخلال ملحمة القفال 28.