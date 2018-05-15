استقبال بالورود لأبطال «كاراتيه الإمارات»

عادت إلى أرض الوطن عبر مطار دبي، بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه للناشئين والشباب، في ختام مشاركتها الناجحة في منافسات بطولة آسيا السابعة عشرة التي أقيمت في جزيرة أوكيناوا باليابان بمشاركة كوكبة من المنتخبات العربية والآسيوية، وحققت فيها نجمات الإمارات الفوز بميداليتين إحداها ذهبية وأخرى برونزية.

وشارك في استقبال البعثة، المهندس مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد والأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه، والخبير هشام سري السكرتير الفني للاتحاد، وطارق العريدي مسؤول العلاقات العامة والبروتوكول للجنة الأولمبية الوطنية ومحمود السيد محاسب الاتحاد، وعدد من ذوي اللاعبين واللاعبات.

وضمت بعثة «كاراتيه الإمارات» اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه مستشار الاتحاد الآسيوي رئيساً، فخرالدين عبدالمجيد الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية الدولية والحكم الدولي جابر جاسم، والمدربين نادر بيجي ووحيد حسيني، واللاعبات واللاعبين عبدالله عقيل ويوسف فريدوني، وعبدالعزيز العامري، وفاطمة سالم خصيف، وسارة العامري، حيث تمثل الحصاد، بحصول فاطمة خصيف على ذهبية وزن فوق 54 كغ ناشئات، وسارة العامري ببرونزية وزن فوق 59 كغ آنسات.

ثمرة عمل

وأشار اللواء (م) الرزوقي إلى أن النتيجة تمثل ثمرة عمل لبناء جيل جديد للعبة سواء على صعيد الشابات أو الشباب والناشئين، من الاتحاد والأندية، ما أثمر عن التميز على الصعيد الآسيوي، وفقاً لرؤية اتحاد اللعبة نحو تحقيق إنجازات عالمية، لبلوغ المجد الأولمبي مع إدخال اللعبة إلى الدورات الأولمبية ابتداءً من أولمبياد الشباب في الأرجنتين أكتوبر 2018 وأولمبياد طوكيو 2020. مشيراً إلى أن المنافسة في البطولة اتسمت بالقوة والندية، مشيداً بنتائج الوجوه الجديدة لـكاراتيه الإمارات وأشاد أيضاً بأداء اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفيق بالبطولة.