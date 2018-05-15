إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة بطولات عالمية للطائرة

يغادر إسماعيل إبراهيم، حكمنا الدولي للكرة الطائرة، الدولة، يوم 19 مايو الجاري، للمشاركة في إدارة 4 أحداث عالمية الهامة في اللعبة، بتكليف من الاتحاد الدولي، وستكون البداية بإدارة مباريات دوري الأمم للسيدات، أيام 22 و23 و24 مايو الحالي، بمشاركة منتخبات الصين، بولندا، صربيا وتايلاند، ويطير إسماعيل بعدها إلى بانكوك، للمشاركة أيضاً في إدارة مباريات دوري الأمم للسيدات، أيام 29 و30 و31 مايو الجاري.

كما يشارك في إدارة مباريات دوري الأمم للطائرة للرجال في كوريا الجنوبية، أيام 15 و16 و17 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين، إيطاليا، ويختتم إسماعيل مشاركته التحكيمية الخارجية في 2018، في بطولة العالم للسيدات باليابان، من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين.