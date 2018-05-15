300 لاعب يتنافسون في «جوجيتسو رمضانية زايد»

يحرص اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، على المشاركة في بطولة زايد الرمضانية، التظاهرة الرياضية الكبرى، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنطلق منافساتها بعد غد في 9 ألعاب رياضية، ويتوقع المشرفون على البطولة مشاركة كبيرة في النسخة 22، قد تتجاوز 300 لاعب من أبرز نجوم الجوجيتسو في الدولة، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى قبيل انطلاق المنافسات الرسمية للعبة.

3 فئات

وتنظم منافسات الجوجيتسو تحت مظلة اتحاد اللعبة، وتقام في صالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة، يومي 25 و26 من الشهر الجاري، بدون بدلة وتشتمل على 3 فئات الناشئين والكبار والأساتذة، على مدار يومين، حيث تقام منافسات الناشئين في الحزام الأزرق، والرجال في الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود وفئة الأساتذة فوق 30 سنة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتوزع في البطولة 192 ميدالية ملونة منها 64 ذهبية ومثلها فضية وبرونزية، ومن المقرر مشاركة نخبة لاعبي المنتخب الوطني الذين يواصلون استعدادهم للمشاركة في بطولة ألعاب الدورة الآسيوية الثامنة عشرة، التي تقام في جاكرتا بإندونيسيا في 18 أغسطس المقبل، يتقدمهم فيصل الكتبي وطالب الكربي وغيرهما من أبطال الإمارات من الكبار والناشئين.

وتشرف على البطولة لجنة إدارية وفنية من اتحاد اللعبة برئاسة عبد الله الزعابي، وتدار منافسات البطولة بطاقم تحكيم يتبع للاتحاد الدولي ويعتمد القانون الدولي للعبة بحكام من الإمارات وجنسيات مختلفة، وتأتي مشاركة اللعبة في النسخة 22 من بطولة زايد الرمضانية، واتحاد الجوجيتسو أصبح علامة فارقة في الدولة وخارجها في ظل الإنجازات التي ظل يحققها الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعقب ختام النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو والتي تميزت بإقبال واسع فاق الـ 9000 لاعب ولاعبة في جميع الفئات، وحقق من خلالها أبطال الإمارات إنجازات مميزة.

وأكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، أن تسمية هذه النسخة من أولمبياد الضباط الرمضاني (بطولة زايد الرياضية) يضاعف قيمة الحدث الرياضي الذي ظل يشكل حضوراً باهراً منذ انطلاقته.

وأشار إلى أن تواصل البطولة لمدة 22عاماً، يعد بحد ذاته إنجازاً تفخر به الساحة الرياضية لإسهاماتها الفاعلة والكبيرة في دعم مساعي التنمية والتقدم الرياضي وتوفير منصات الاحتكاك والتجارب لكل الاتحادات الرياضية بجانب إسهاماتها في تخريج وصناعة الأبطال من المواهب الواعدة.

فعاليات

وقال فهد علي: البطولة تدشن فعالياتها بعد غد، بمشاركة أعداد كبيرة من الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتحتل مكانة هامة في أجندة الفعاليات الرياضية الرمضانية وفي أجندة اتحاد الجوجيتسو، الذي يعتبر جزءاً من هذه التظاهرة الرياضية الكبرى منذ فترة طويلة حيث ظل حريصاً على وضعها ضمن أجندته السنوية والمشاركة فيها كل عام.

ونحن سعداء بالمشاركة في البطولة وهي تأتي في توقيت مهم ومناسب، لتصبح جزءاً من برنامج تجهيز وإعداد اللاعبين في الجوانب البدنية والفنية والوقوف على مدى جاهزيتهم للمرحلة القادمة، وتوفير فرص احتكاك مثالية للاعبين، لاسيما أن المنتخب الوطني للجوجيتسو مقبل على المشاركة في بطولة الآسياد في جاكرتا في منتصف أغسطس المقبل.

نجاح

أشاد المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في النسخ السابقة وبالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة العليا كل عام برئاسة الفريق الركن«م» محمد هلال سرور الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، مشيراً إلى أن النجاح الذي تحقق عبر تاريخ البطولة حتى الآن يؤكد احترافية القائمين عليها وإلا ما وصلوا إلى هذه المرحلة.