توأمة بين «الشارقة للمرأة» والاتحاد الرياضي المدرسي

وقّعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واتحاد الرياضة المدرسية، اتفاقية توأمة رياضية شاملة، تهدف لاكتشاف المواهب ورعايتها وصناعة الأبطال، وصولاً للأولمبياد العالمي، عبر تنظيم البطولات المشاركة بين الطرفين، جاء ذلك صباحاً في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور مروان الصوالح رئيس اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ووحيدة عبد العزيز عضو اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، وميسون الأميري المدير التنفيذي للاتحاد، فيما مثّل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي الأمين العام للمؤسسة.

مواهب

وأكدت ندى عسكر النقبي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالاهتمام برياضة المرأة، واكتشاف المواهب ورعايتها، وطريق البطولات يبدأ من المدارس، فهي منجم المواهب، وهي القاعدة الأساسية للتميز، لأجل تشريف دولة الإمارات في كافة المحافل.

ومن جانبه، تقدم مروان الصوالح رئيس اتحاد الرياضة المدرسية، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ووحيدة عبد العزيز عضو اتحاد الرياضة المدرسية، بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدعمها الدعم اللا محدود من قبلها لرياضة المرأة والعلوم، ورعاية المواهب، فهي توفر لهن الحاضنة التي ترعاهن وتصقل مواهبهن.