نعمان والحوسني ووافية ومريم أبطال الإمارات للشطرنج

أسدل الستار على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع والخاطف التي نظمها اتحاد الشطرنج في دبي، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات يمثلون 16 نادياً، وحضر الختام وتوزيع الجوائز خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد.

وأسفرت النتائج عن فوز عمر نعمان لاعب نادي الشارقة ببطولة الشطرنج الخاطف، ونجح عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج في تصدر بطولة الشطرنج السريع، وفازت ببطولة الشطرنج السريع للإناث وافية درويش لاعبة نادي العين للشطرنج، وأحرزت بطولة الشطرنج الخاطف مريم عيسى من نادي دبي للشطرنج.