النصر للاستثمار تُعلن إنشاء بنايتين سكنيتين و 40 متجراً

أعلن نادي النصر الثقافي الرياضي عن عزمه إنشاء بنايتين سكنيتين جديدتين تُطلان على شارع نادي النصر المُتفرع من شارع الشيخ راشد والذي يُعد أحد أهم الشوارع الاستراتيجية في المدينة التي تربط مركز الاعمال في الإمارة بميناء راشد ومطار دبي الدولي ، كما سيتضمن المشروع العقاري إضافة إلى ذلك ( 40 ) متجراً على امتداد الشارع المحاذي لسور النادي في الواجهة الخلفية لإستاد " حميد الطاير".

وستوفر البنايتان السكنيتان المقرر انشاؤهما في الموقع السابق " لسينما النصر " عدد (120) شقة سكنية فاخرة على ارتفاع يمتد إلى (6) طوابق لكل مبنى ، إضافة الى أربعين محلاً تجارياً بمساحة إجمالية تبلغ (1311) متر مربع ، ستحقق فرصة تسوق رائعة لسكان المناطق المجاورة.

وأكد ابراهيم الفردان ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإستثمار، أن المشروع سيكلف تقريباً 100 مليون درهم ، مؤكداً أن النصر للاستثمار قد دعت شركات المقاولات لتقديم عروضها لتنفيذ المشروع ، حيث سيتم فتح المظاريف خلال فترة إسبوع من تاريخه للإطلاع على عروض الأسعار والمواصفات الفنية المقدمة تمهيداً لإختيار الشركة المنفذة التي سوف يرسي عليها العطاء ؛ للبدء في العمل بالمشروع المتوقع إنجازه خلال (18) شهراً واستلامه بشكل نهائي في النصف الثاني من العام 2020.

وأكد الفردان أن الخطوات الاستثمارية التي يشهدها نادي النصر ، تتم بمباركة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ، وزير المالية ، رئيس النادي ، حرصاً من سموه في تحول نادي النصر إلى نموذج متميز ورائد في مجال الاستثمار بين أندية المنطقة لينعكس ذلك على الأداء العام للنادي بُغية تحقيق الاكتفاء المؤسسي ، وزيادة الايرادات العامة ، وتنمية مصادر الدخل.