سيف بن زايد يكرّم فرق «بني ياس» أصحاب الإنجازات

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، إدارة وفرق النادي على ما حققوه من إنجازات في الموسم الرياضي 2017-2018 وذلك في حفل أقيم في صالة الألعاب الخاصة بنادي بني ياس مساء أمس.

كما هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة فوز فريقه F3 بالمركز الأول في بطولة الألعاب الحكومية، والتي أقيمت على مدار 4 أيام بمشاركة أكثر من 150 فريقاً، واختتمت منافساتها، مساء أمس، على شاطئ كايت بيتش، حيث كتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على موقعه الرسمي بـ«تويتر»: «بطل استحقّ فريقه الفوز بجهد جماعي وقيادة فريدة، أبارك لأخي حمدان بن محمد بن راشد فوز فريقه F3 بالمركز الأول في بطولة الألعاب الحكومية».

تكريم

بالعودة إلى حفل التكريم، الذي شمل الفريق الأول لكرة الطائرة بحصوله على بطولة درع الدوري العام، ودرع التفوق العام، وفريقي المبارزة «السيوف» رجال وسيدات بحصولهما على 22 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية، و21 ميدالية برونزية هذا الموسم في بطولات محلية ودولية، وفريقي الجيوجيتسو رجال وسيدات بحصولهما على 23 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية هذا الموسم في بطولات محلية ودولية.

ثم كرّم سموه الفرق السنية لجميع الألعاب في نادي بني ياس مِع المدربين والإداريين. كما كرم سموه فريق الشباب تحت سن 20 عاماً، الذي توج بطلاً لدوري الشباب وعلى حصوله أيضاً على كأس الشباب لهذا العام، إضافة إلى تكريم أعضاء مجلس الإدارة في النادي وشركتي كرة القدم والطائرة لجهودهم المتميزة في الدفع قدماً بمسيرة النادي وحصول فرقه على نتائج مميزة في العام المنصرم.

مساندة

وأعرب الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، عن الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على دعمه ومساندته ومتابعته الدائمة لفرق النادي والرياضيين، والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق هذه الإنجازات.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، إلى أن الجهود والعمل الجاد الذي تقوم به شراكات الألعاب الرياضية بالنادي، مؤكداً أننا كلنا ثقة في قدرة النادي على مواصلة الإنجازات، وما تحقق مجرد بداية بناء على الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا للنادي والحرص على تطوير مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالنادي، إضافة إلى تحقيق الهدف الأساسي للنادي كمؤسسة رياضية مجتمعية ومنارة ثقافية أجتماعية، لا يقتصر دورها على النشاط الرياضي فقط، وإنما أنشطة ثقافية واجتماعية لخدمة أهل المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس: «المشوار طويل، ونعمل بصورة متواصلة على تعزيز الجهود وتطوير الفرق وإمكانيات اللاعبين بصورة تسهم في تطوير مسيرة النادي للظفر بالبطولات المحلية والإقليمية والدولية، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المؤهلة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل تمثيل، مؤكداً الثقة التامة في قدرة لاعبي السماوي على تشريف ناديهم ووطنهم».