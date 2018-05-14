«الوفاء لزايد» ضمن أنشطة نادي دبي للشطرنج الرمضانية

في إطار برنامجه السنوي للأنشطة، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعام زايد، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة عن برنامج أنشطته ومسابقاته التي تنطلق مع بداية الشهر الكريم، حيث يحفل برنامج النادي في رمضان هذا العام بالعديد من الأنشطة والمسابقات التي تنطلق مع بداية أيام شهر رمضان المُعظم.

حيث صرح جمال العبدولي أمين السر العام بالنادي أنه طبقاً لتوجهات مجلس إدارة النادي وبالتنسيق مع جهازه الفني فإن شهر رمضان لهذا العام سيكون ضمن احتفالات الدولة بعام زايد، حيث سيشهد عددا من الأنشطة الشطرنجية والثقافية والمسابقات الدينية تبدأ طبقاً للبرنامج ببطولة الوفاء لزايد الرمضانية التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة خلال الفترة من 18 إلى 22 الجاري.

وستقام فعاليات البطولة في قاعة الشيخ سعيد ين حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي البطولة التي ينظمها النادي سنوياً تزامناً مع شهر رمضان الكريم عرفاناً ووفاءً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كانت الانطلاقة الأولى للبطولة قبل 15 عاماً وجعل منها النادي تجمعاً سنوياً وفاءً من أسرة الشطرنج الإماراتي والعربي والدولي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان.

وأشار العبدولي إلى أن مجلس إدارة النادي يُقدم دعماً كبيراً لأنشطة وبرامج النادي خلال هذا الشهر الكريم، حيث سيقوم النادي بتنظيم بطولة «الوفاء لزايد» ومسابقة فرقية أخرى في الشطرنج الخاطف بمشاركة فرق الجاليات المقيمة ومنتخبات الأندية الشطرنجية، كما يُنظم النادي عددا من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي ينظمها النادي بشكل دوري خلال الشهر الكريم سنوياً.

درة النشاط

من جانبه أوضح نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني بالنادي أن بطولة الوفاء لزايد وهي درة الأنشطة خلال الشهر الكريم في عام زايد، وبهذه المناسبة فإن البطولة هذا العام تحظى بمشاركة كبيرة من أندية الشطرنج بالدولة وأندية الجاليات.

وسيقوم قسم الأنشطة الثقافية بالنادي بتنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان يشارك فيها أعضاء النادي واللاعبون واللاعبات على مدار الشهر مع برنامج الأنشطة الاجتماعية والفطور الجماعي للاعبين واللاعبات مع أجهزتهم الإدارية والفنية، كما سيقوم بتنظيم بطولات لألعاب البلياردو ومسابقات البيبي فوت، وعدد من الأنشطة الترفيهية.