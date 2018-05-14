طيران الإمارات وفورمولا 1.. شراكة حتى 2022

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وفورمولا 1 عن تجديد وتمديد شراكتهما العالمية حتى عام 2022. وترتبط طيران الإمارات باتفاقية شراكة عالمية مع فورمولا 1 منذ عام 2013. وسيتيح تجديد الشراكة استمرار تمتع الناقلة بعرض علامتها التجارية وتنظيم فعاليات ترويجية للجمهور خلال 15 سباقاً مدرجاً على أجندة بطولة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) العالمية للفورمولا ون، وذلك عبر أوروبا وآسيا وأستراليا والأميركتين.

وتتضمن الاتفاقية، التي بدأ سريانها مع انطلاق موسم 2018 الحالي خلال مارس بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي «غران بري» في ملبورن، رعاية طيران الإمارات سباق الجائزة الكبرى الإسباني الذي انطلق أمس، وسباق الجائزة الكبرى الألماني الذي سيقام في هوكينهايم خلال الفترة من 20 - 22 يوليو المقبل.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: «هناك تناغم وتكامل ممتاز بين طيران الإمارات وفورمولا 1 من حيث شبكة خطوطنا والمدن التي تستضيف السباقات، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتعلقين بالرياضة ومنهجنا في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا. كما توفر لنا شهرة فورمولا 1 فرصة مشاركة الملايين من مشجعي هذه الرياضة شغفهم، ونحن على ثقة بأن نسبة كبيرة منهم هم من عملائنا».

من جانبه، قال شون براتشيز، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فورمولا 1: «يسعدنا تمديد شراكتنا العالمية مع طيران الإمارات، التي تدعم رياضتنا منذ عام 2013. ونحن الآن ندشن فصلاً جديداً مبتكراً في تاريخ الفورمولا بصحبة طيران الإمارات وعلامتها التجارية الرائدة عالمياً».

شريك عالمي

وستحظى طيران الإمارات بصفتها شريكاً عالمياً للفورمولا 1 طوال السنوات الخمس المقبلة بعرض شعارها على جسور حلبات السباق واللوحات الأرضية، كما سيتاح لها الاستفادة الكاملة من مرافق فورمولا ون الشهيرة للضيافة والمشاركة في أنشطة المشجعين في المناطق الخاصة بهم وكذلك في مهرجانات مشجعي الفورمولا خلال سباقات مختارة، بالإضافة إلى إتاحة تجربة ركوب سيارات السباق بقيادة محترفين في ثمانية سباقات. وسوف تتيح طيران الإمارات أمام أعضاء «سكاي واردز»، برنامجها لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، فرصاً لاستخدام أميالهم ودخول مزادات للفوز بتجارب كبار الشخصيات في مختلف السباقات.