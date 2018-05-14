ملاعب «رمضانية زايد» جاهزة لاستقبال المنافسات

يجري نادي ضباط القوات المسلحة، بروفات مكثفة لحفل افتتاح بطولة زايد الرمضانية الثانية والعشرين، التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتتضمن 9 ألعاب (القدم والطائرة والسلة والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والشطرنج والرماية والسباحة).

ويتحدد موعد الافتتاح الرسمي للحدث الرياضي الكبير، الذي يعد مناسبة رياضية خاصة، ينتظرها الرياضيون مع كل إطلالة للشهر الكريم في كل عام، خلال اليومين المقبلين، كما تم تجهيز كافة الملاعب والصالات التي تستضيف ألعاب البطولة.

من جهته، أعرب اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، عن سعادته بمشاركة الرماية في النسخة الـ 22 من بطولة زايد الرمضانية، الحدث التي خرج من دائرة المحلية إلى العالمية، ونفخر أن يتغير اسم النسخة الجديدة إلى بطولة زايد الرياضية الرمضانية، لأنها تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، ويتماشى الحدث مع عام زايد الخير والعطاء، بجانب مئوية الأب والمؤسس والملهم زايد، الذي نسير على خطاه وننتهج حكمته، ولهذه الأسباب، ستكون النسخة الجديدة من الحدث مختلفة تماماً عن المواسم الماضية، في ظل مشاركة 9 ألعاب وفرق من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مشاركة الرماية سنوياً في الحدث، ليس فقط من أجل المنافسة على جوائزها، بل من منطلق التعاون مع كل الجهات الرياضية، من أجل إنجاح هذه الأحداث، والبطولة هذا العام، حدث استثنائي، لأنها في «عام زايد»، ومشاركة الرماية مع كل الألعاب الأخرى، يمثل في المقام الأول دوراً مجتمعياً رياضياً، بجانب أن شهر رمضان المبارك، دائماً ما يكون شهر الخير، والأحداث الرياضية فيه والموجودة في كل مناطق الدولة، ما هي إلا سهرات رمضانية رائعة، تجمع الرياضيين تحت سقف واحد، ونفخر دائماً أن نكون جزءاً من هذه الأحداث بالمشاركة، والأهم هو الاستمردارية، ومن عام إلى آخر، يزيد عدد الرماة المشاركين، في ظل فتح الباب أمام جميع الجنسيات للتسجيل والمشاركة في المنافسات.

وأضاف أن البطولة تدخل ضمن أجندة اتحاد الرماية السنوية، ودائماً ما تكون المشاركة فيها من أجل التجهيز لأحداث خارجية، سواء قارية أو دولية، والأهم أننا جاهزون للمشاركة في الحدث بكل قوة، ولدينا استحقاقات كثيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المشاركة في البطولة العربية الأخيرة بالمغرب، كانت أول الغيث، وأمامنا دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، وبطولة العالم أول المحطات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب بطولات عالمية وقارية أخرى، في مختلف مسابقات الرماية.

وأشار إلى أن الاتحاد، وضع عدداً من البطولات في روزنامته المحلية، منها بطولة العين، وبطولة عام زايد الرياضية الرمضانية، وحالياً بصدد إقامة بطولات ثابتة سنوياً على المستوى المحلي، من أجل إخراج الرماة من حالة التدريبات المستمرة، إلى المنافسة في بطولات محلية.