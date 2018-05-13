الشارقة إلى نهائي خليجي السلة

تأهل الشارقة لنهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة بعد فوزه على العربي 90 مقابل 86 في المباراة التي جرت ضمن نصف النهائي مساء اليوم في سلطنة عمان وسوف يلاقي المنامة البحريني في النهائي، وحضر المباراة سفير الامارات لدى سلطنة عمان محمد بن سلطان واللواء (م) اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.
هل ترغب في الاستثمار في العقارات؟ تابعنا اليوم في "نصيحة لايف"
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".