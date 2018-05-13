الشارقة إلى نهائي خليجي السلة

تأهل الشارقة لنهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة بعد فوزه على العربي 90 مقابل 86 في المباراة التي جرت ضمن نصف النهائي مساء اليوم في سلطنة عمان وسوف يلاقي المنامة البحريني في النهائي، وحضر المباراة سفير الامارات لدى سلطنة عمان محمد بن سلطان واللواء (م) اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.