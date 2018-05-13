الرميثي: «قوى الإمارات» مقبلة على تحد آسيوي

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ألعاب القوى الإماراتية، مقبلة على تحد جديد وقوي في دورة الألعاب الآسيوية، وأنه سيعاد النظر في التمويل المالي لكل الاتحادات الرياضية في الدولة، وأن القيادة الرشيدة، تنتظر من الهيئة تقريراً بذلك، وأن الهيئة تقوم حالياً بإعادة تقييم لكل الاتحادات الرياضية، وفق أسس ومعايير سليمة، وأعرب عن أمنيته بأن تقوم الاتحادات، بمعاونة الهيئة في إعداد هذا التقرير بصورة سليمة.

أشار اللواء الرميثي، إلى أن التقييم سيكون قائماً على معايير كثيرة، ومنها الخطط والأهداف المطلوب تحقيقها، والنتائج، وعدد الممارسين في كل لعبة، ولفت إلى أن نتائج دورة الألعاب الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال أغسطس المقبل، ليست من ضمن المعايير المطلوبة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة، حريصة على تدعيم الرياضة في الدولة، والهيئة تدعم الاتحادات، وطالب الاتحادات النشطة، بأن يكون لها مواردها الخاصة، مثل اتحاد ألعاب القوى.

فاتحة خير

جاءت تصريحات اللواء الرميثي، خلال حضوره لفعاليات اليوم الأول من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، التي جرت في نادي دبي لأصحاب الهمم مساء أول من أمس، وأكد خلالها أيضاً، على أن هناك استحقاقاً مهماً ينتظر ألعاب القوى، وهو دورة الألعاب الآسيوية، وأن هناك برامج منذ سنوات يجري تنفيذها، ولاعبين يتم تحضيرهم لهذه الدورة، وتمنى أن تكون الدورة الآسيوية، فاتحة خير على ألعاب القوى.

كما تمنى رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن تؤتي المعسكرات وفترات الإعداد بنتائج إيجابية لألعاب القوى في جاكرتا، بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن مسؤولي اتحاد القوى، يضعون عيونهم على المنافسة القارية، ليروا ثمرة جهودهم.

صعوبة التحدي

وأشار الرميثي إلى مدى صعوبة التحدي الذي ينتظر القوى الإماراتية خلال دورة الألعاب الآسيوية، في ظل تطور أم الألعاب في القارة الآسيوية، واستعانة دول من القارة، بلاعبين من جنسيات أخرى، واختتم مؤكداً أن الهيئة والاتحاد يقفان صفاً واحداً، والجميع ينتظر أن تؤتي الجهود ثمارها.

يذكر أن اللواء الرميثي، قام بتتويج أبطال سباق 800 متر جري محترفين، الذي جرى على هامش مسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز بمركزه الأول، الإثيوبي توسلا بودينا بزمن 1.45.63 دقيقة، وجاء ثانياً، البحريني ابراهام كيجرجر بزمن 1.46.15 دقيقة، وثالثاً، المغربي بدر الجلاوي بزمن 1.46.32 دقيقة.

تحقيق المستوى

وشهدت مسابقات اليوم الأول من الكأس الغالية، تحقيق المستوى في مسابقات رمي الجلة، وفاز بها أحمد علي حسن (النصر) مسجلاً 17.50 متراً، وسباق 400 متر عدو، وفاز به عداء النصر، نصيب سالمين بزمن 47.40 ثانية، وسباق 5 آلاف متر جري، وفاز به أنور القوز عداء شباب الأهلي دبي بزمن 13.45.66 دقيقة، وجاء ثانياً سمر أجواهر عداء النصر بزمن 13.46.76 دقيقة.

مسابقة الناشئين

في حين، فاز بالمراكز الأولى في مسابقات الناشئين كل من بدر محمد الشامسي (العين) في رمي الرمح وسجل 39.43 متراً، وزميله سالم خلفان في 400 متر عدو بزمن 53.98 ثانية، وبطي علي (شباب الأهلي دبي) في دفع الجلة مسجلاً 11.49 متراً، وزميلاه عبد الله يوسف في الوثب الطويل مسجلاً 6.23 أمتار، وعبد الله الجناحي في 100 متر حواجز بزمن 14.88 ثانية، واوتكاش راتوري (الوصل) في 100 متر عدو بزمن 11.25 ثانية.

في حين تراجعت مستويات المشاركين في مسابقات 800 متر جري، ورمي الرمح، والتتابع 4×100، و100 متر عدو، والوثب الطويل للرجال.