سعيد بن مكتوم يتربع على عرش الاسكيت

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بطلاً لبطولة عام زايد 2018 ليتربع على عرش رماية الاسكيت، بعد أن حقق رقم الدولة في الدور التأهيلي 122 من أصل 125 طبقاً، لينال كأس البطولة الغالية والميدالية الذهبية.

فيما حل في المركز الثاني سيف خليفة بن فطيس ونال كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء ربيع العوضي عضو مجلس إدارة الاتحاد في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بما يشبه المفاجأة، فيما حل في المركز الرابع خالد الظريف، وفي المركز الخامس الروسي يوري، وفي المركز السادس الهندي محمد افتاب، وجاءت المنافسات ساخنة ومثيرة وانحصرت الصدارة بين الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف خليفة بن فطيس.

تتويج الفائزين

وعقب البطولة قام اللواء راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وعبدالله محمد المهيري نائب رئيس الاتحاد، وعبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد بتتويج أبطال بطولة عام زايد 2018.

وقد أعرب بطل الإمارات الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم حامل لقب أول بطولة للاتحاد، عن سعادته البالغة بالفوز بالكأس الغالية التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمؤسس، وباني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة.

تواصل الجهود

وأشاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بجهود اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم التي تصب في مصلحة اللعبة، مشيداً بتنظيم أول أنشطة رماية الأطباق، ومتمنياً أن تتواصل وتتضافر الجهود للارتقاء بمستوى اللعبة.

وكان حفل الختام قد استهل بكلمة الاتحاد ألقاها عبدالله بن يعقوب الزعابي الأمين العام، التي أكد فيها أن أهمية البطولة تكمن في أنها تزهو فخراً باسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً من الرياضيين بجهوده الجليلة، وقال إن اتحاد الرماية والقوس والسهم، يثمن مشاركة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وحرصه على التواجد ودعم رماية الاسكيت منذ انطلاقة اللعبة.

وأشار الزعابي إلى أن استراتيجية الاتحاد في دورته الجديدة حتى عام 2020، التي تعتمد جوهرياً على النشاط المحلي لتطوير اللعبة، والارتقاء بالمستوى الفني لرماتنا بجميع المسابقات دون استثناء، ترجمة لرؤية قادتنا وسعياً لتحقيق آمال وتطلعات رياضيينا.