العملاق سيمون يتقدم نجــوم «طائرة ناس»

أنهت فرق الكرة الطائرة المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، تعاقداتها مع أبرز نجوم اللعبة في العالم، وفي مقدمها حامل اللقب «المفاجأة»، الذي استقطب أفضل لاعب في العالم، وهو الكوبي روبيرتلاندي سيمون، لاعب فريق سادا كروزيرو البرازيلي، إلى جانب مواطنه ليال.

وتنطلق دورة ند الشبا 17 الجاري، وتستمر على مدار 20 ليلة رمضانية، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويعد سيمون أحد عمالقة الكرة الطائرة في العالم، ويحمل في سجله العديد من الألقاب، مع كل الفرق التي لعب لها، حيث توج 3 مرات بلقب الدوري الكوبي، وكأس إيطاليا، وبطل كوريا الجنوبية مرتين، إضافة إلى تتويجات أخرى مع منتخب بلاده، أبرزها أبرزها فضية بطولة العالم مرتين.

وأكد أحمد عبد الله مدير فريق «المفاجأة»، الذي يحظى برعاية خميس إسماعيل لاعب فريق كرة قدم بنادي شباب الأهلي دبي، أن التعاقد مع سيمون ومواطنه ليال، يأتي في إطار رغبة الفريق في الحفاظ على لقب البطولة، والظهور بمستويات أفضل من النسخ السابقة، مشيراً إلى أنه، إلى جانب التعاقد مع الثنائي الكوبي، تم استقطاب 4 لاعبين من العين، هم المخضرم خالد محمود ومحمد عبد العزيز شمل وعبد الله سيف وخالد حمزة.

تدريبات يومية

وأوضح أحمد عبد الله، أن التحضيرات للدورة، بدأت منذ 3 أسابيع، بتدريبات شبه يومية، قبل أن يلتحق الثنائي الأجنبي أول من أمس بالفريق.

وحول تركيز فريق المفاجأة على المدرسة الكوبية، كشف أحمد عبد الله، أن نجاح الثنائي الكوبي السابق، ليفا وكاميغو، اللذين ساهما في التتويج باللقب، جعل إدارة الفريق تفكر في مواصلة التجربة مع اللاعبين الكوبيين، الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم، ويتميزون بخصال عديدة، أهمها طول القامة والضربات الساحقة.

نجوم البحرين

من جانبه، أكد جاسم محمد جابر مدير فريقي «F3» و«F3A»، أنه اختار التعاقد مع نجوم الكرة الطائرة البحرينية، ناصر عنان ومحمد يعقوب، ومحمد عنان (19 عاماً) الملقب بجوني، وهو أحد النجوم الصاعدين في الدوري البحريني.

إضافة إلى اللاعب الكوبي يوسفاني، وقال: حاولنا التركيز على استقطاب لاعبين يعرفون جيداً قيمة البطولة، وماذا تعني لنا دورة ند الشبا، وقررنا تجديد التجربة مع ناصر عنان ومحمد يعقوب، اللذين قدما مستويات قوية في كل التجارب التي خاضاها.