شباب الأهلي دبي يتوّج بأغلى كؤوس اليد

توج معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، أمس فريق شباب الأهلي دبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، عقب فوزه على الوصل بصالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، 26 - 33، وأنهى شباب الأهلي دبي الشوط الأول لصالحه 17- 13، وبتتويجه حقق ثنائية الموسم حيث سبق له الفوز بكأس نائب رئيس الدولة. حضر المباراة اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني للعبة.

وتم تكريم حكام المباراة والمميزين في الموسم من اللاعبين المواطنين والمحترفين والإداري والمدرب المثالي.