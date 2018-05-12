فاطمة خصيف تحرز ذهبية في «آسيوية الكاراتيه»

حققت اللاعبة فاطمة سالم خصيف، الذهبية الأولى للإمارات والمركز الأول في مسابقة الكوميتيه وزن فوق 54 كغم لفئة الناشئات، في بطولة آسيا للناشئين والشباب للكاراتيه، المقامة حالياً بجزيرة اوكيناوا باليابان، عقب فوزها في المباراة الأولى على بطلة إندونيسيا جيسيكا تيتي 3-0، لتقابل اليابانية القوية ناجي اونشي صاحبة الملعب وتتغلب عليها بعد مباراة قوية 2-0 لتتأهل للمباراة النهائية لتقابل الفيتنامية تام مي تاهي اللاعبة الشرسة لتفوز عليها بنتيجة 2-0.

وأعربت فاطمة عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية الأولى لها في بطولة آسيا وتتمنى التوفيق لباقي اللاعبين واللاعبات أعضاء الوفد في منافساتهم. ومن جانبه قدم اللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي تهنئته للاعبة ولكافة أفراد البعثة المتواجدة باليابان.