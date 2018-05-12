26 فريقاً بنهائي دوري التنس اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة دوري التنس للموسم الرياضي 2017-2018 تحت رعاية سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس. وتقام منافسات النهائي في 3 فئات عمرية، وهي الرجال والناشئين تحت 16 سنة والصغار تحت 12 عاماً.

ويلتقي في نهائي الرجال فريقا راكيت أكاديمي «أ» و«ب» بعد مشوار حافل بالإثارة في الدور الأول الذي أقيم من 4 مجموعات بنظام الذهاب والإياب تأهل منه 8 فرق خاضت بدورها منافسات ربع النهائي التي أسفرت عن تأهل 4 فرق للمربع الذهبي.

أما مباريات الناشئين والصغار فقسمت على مجموعتين ولعبت بنظام الدوري وبطريقة الذهاب والإياب ليتأهل أفضل ناديين من كل مجموعة لمباريات نصف النهائي.