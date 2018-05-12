العرياني ينال «ذهب البندقية» في مونديال أصحاب الهمم

حقق البطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني ذهبية بندقية السكتون ثلاثة أوضاع، محققاً رقماً وقدره 460,6 نقطة وبفارق تجاوز عشر نقاط عن أقرب منافسيه الكوري بارك جينهو الذي حل ثانياً بـ 450,4 نقطة، فيما حل اللاعب الكوري لي جنق في المركز الثالث بـ 441,7 نقطة.

وعلى صعيد الفرق حقق منتخبنا الوطني المكون من عبدالله سلطان العرياني وعبدالله سيف العرياني وعبيد الدهماني، المركز الثاني والميدالية الفضية خلف المنتخب الكوري الذي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

كما حصد المنتخب الصيني المركز الثالث والميدالية البرونزية. وشهدت البطولة منافسات قوية بمشاركة 220 لاعبا ولاعبة، من 46 دولة من مختلف القارات الخمس، التي من خلالها ستتأهل الفرق الفائزة وصول الفرق الى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، وتعتبر هذه المحطة من المحطات الرئيسية والهامة في تاريخ ومشاركات اللاعبين.

إهداء الإنجاز

وأهدى بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات.

وقال إن الدعم الكبير الذي يوليه سموه بشكل عام للرياضة، ولرياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، كان له الأثر في استمرار التفوق الذي تشهده رياضة أصحاب الهمم، كما أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لمسيرة الرياضة، ولا سيما رياضة أصحاب الهمم، ساهمت بوصول منتخب الإمارات للرماية إلى منصات التتويج.

دعم القيادة

وأعرب عبدالله الكمالي رئيس وفد الإمارات المشارك في بطولة العالم، عن بالغ سروره واعتزازه بالنتائج المحققة، مهنئاً قيادة وشعب دولة الإمارات بذهبيتين. وأكد أن هذا النجاح يأتي نتيجة دعم قيادتنا الرشيدة، التي لولاها لما وصلنا اليوم إلى مصاف الدول المتقدمة في رياضة أصحاب الهمم.

وتقدم عبدالله الكمالي بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، على اهتمامه المستمر ومتابعته الحثيثة لمشاركة المنتخب.

وأضاف أن الحصيلة جيدة بعد الجهد الكبير والتدريب المستمر، الذي سعى إليه الفريق في تجهيزه لهذا الموسم، بداية وانطلاقا من بطولة كأس العالم لرماية المعاقين بمدينة العين في مارس 2018، ومشاركتهم أيضا ببطولة بولندا وكرواتيا.

كما تقدم عبدالله الكمالي بخالص الشكر والتقدير إلى عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا لحضوره المنافسات، وحرصه على حضور المنافسات ومتابعته المستمرة للمنتخب طوال فترة إقامتهم في كوريا رغم مشاغله.

تهنئة

هنأ محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب، الفريق، وأكد دعم الهيئة لكافة الرياضات ولا سيما رياضة أصحاب الهمم.

إنجاز

بارك محمد محمد الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات في البطولة، مثمنا الجهد الكبير الذي يقوم به لاعبو منتخبنا.