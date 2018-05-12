النصر يهدي درع «الطاولة» إلى حمدان بن راشد

أهدى لاعبو النصر، درع دوري كرة الطاولة للرجال، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، الذي حافظ عليه النصر للمرة الخامسة عشرة على التوالي أول من أمس، بعدما توج بطلاً لدوري الشركة العامة للإنشاءات لكرة الطاولة للرجال لموسم 2017-2018، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي دبي في النهائي بنتيجة 3-1.

من جانبه، أشاد حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة، بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريقين في المباراة النهائية، وأكد أن هذا المستوى ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، وأن النصر استحق الدرع، وتمنى التوفيق لشباب الأهلي دبي في البطولات المقبلة.

رعاية مميزة

بدوره، أشار عبدالله علي لوتاه ممثل مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات، إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترعى فيها شركته دوري كرة الطاولة، وإلى حرص الشركة على رعاية الألعاب الفردية، وتمنى أن تتولى الشركات الخاصة، الألعاب الفردية، وألا يكون التوجه بالرعاية قاصراً على كرة القدم.

فيما أعرب راشد محمد عبدالله لاعب النصر، عن سعادته باللقب، وأهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وإلى مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، لجهودهم في دعم كرة الطاولة في نادي النصر.

وتوجه راشد، بالشكر إلى زملائه على مجهودهم طوال الموسم، الذي كلل بالنجاح في الفوز بدرع الدوري، وتمنى أن ينهي «العميد» موسمه، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية، ليكون مسك الختام.

تهنئة بالفوز

في المقابل، بارك بلال سالم سعيد الإداري العام على كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي دبي، فوز النصر بدرع الدوري، وأكد أن فريقه سعى بكل إمكانياته للفوز بدرع الدوري.

وبذل جميع اللاعبين أقصى ما لديهم من جهد، ولعب فارق الخبرات لمصلحة «العميد»، وأشار إلى أن الدوري صفحة وانتهت، وأن التفكير الآن ينصب على خوض كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى أنها البطولة الغالية التي يسعى فريقه للفوز بها.

مباريات قوية

الجدير بالذكر أن لاعبي النصر راشد محمد عبدالله ومروان منصور ونبيل الزرعوني، قدموا مباريات قوية أمام لاعبي شباب الأهلي دبي، الذين لم يوفقوا في تحقيق الفوز الذي كان كفيلاً بإقامة مباراة ثانية حاسمة على اللقب، ليغلق الفريقان بعدها ملف الدوري، للتركيز على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي تقام فيه مباراتي دور قبل النهائي غداً وبعد غدٍ الأحد والاثنين.

ويتأهل منه الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محايد يتحدد وفق هوية طرفي النهائي.

استعداد

أوضح لاعب النصر راشد محمد أنه وزملاءه أغلقوا صفحة الدوري، وفتحوا صفحة الكأس الغالية، والتفكير في لقاء الشارقة غداً، في الدور قبل النهائي.