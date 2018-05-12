وزارة التربية والتعليم تتصدر الألعاب الحكومية

استهلت «الألعاب الحكومية» يومها الثاني أول من أمس، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات التأهل للرجال التي ضمت 45 فريقاً.

وشهدت هذه الجولة منافسات قوية بين الفرق الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى الفرق الحكومية الدولية، ومن ضمنها فريق شرطة لوس أنجليس، وفريق شرطة متروبوليتان البريطانية وفريق الشرطة السياحية التايلاندية،.

وفريق القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في الإمارات، حيث قدمت جميع الفرق أداءً مشوّقاً من اللياقة الجسدية والقدرات الذهنية خلال المهمة الماثلة أمامها لاجتياز تسعة تحديات صعبة.

صدارة

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من المنافسات تصدر وزارة التربية والتعليم بمجموع نقاط 140.5، ثم سلطة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بمجموع نقاط 139، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمجموع نقاط 138.5، ووزارة الدفاع بمجموع نقاط 131، وشرطة المتروبوليتان البريطانية بمجموع نقاط 131، وبلدية دبي بمجموع نقاط 125.5.

على أن يتم الإعلان عن المتأهلين الستة لفرق الرجال للتصفيات النهائية بعد انتهاء الجولة الثانية. وفي أجواء تنافسية حماسية للألعاب الحكومية التي يشرف على تنظيمها المجلس التنفيذي بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي .

وبشراكة استراتيجية مع شركة مراس القابضة، أثبتت جميع الفرق جدارتها بالفوز من خلال ما أظهرته من مستويات استثنائية من روح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي يرقى إلى رسالة ومضمون المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كأول مبادرة حكومية من نوعها في العالم.

وتترقب اللجنة المنظمة والجمهور باشتياق أداء الفرق للنظر في من سيتمكن من تجاوز تحدي «القبضة الحديدية» وتحدي «السلم البشري» اللذين شكلا حاجزاً نفسياً للفرق نتيجة عدم تمكن أي من فرق اليوم الأول من اجتيازهما بنجاح.

وحضر الجولة الأولى لمنافسات الرجال عدد من الوزراء والمديرين العموم لمؤازرة وتشجيع فرقهم المشاركة، الأمر الذي يعزز من اهتمام القيادات المختلفة بأهمية العمل الجماعي وأن تشجيع القادة للفريق أحد أهم ركائز النجاح والفوز، حيث شمل الحضور معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي عمر العلماء.

وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وهلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، والدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

واللافت في تشكيل الفرق الحكومية هو قيادة عدد من المديرين العموم لفرقهم الحكومية، حيث قاد عبدالله بن طوق المري، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فريق وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وقاد الدكتور عبدالله الكرم مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة المعرفة والتنمية البشرية فريقه، كما شارك خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي، قيادة فريق مؤسسة دبي للمستقبل.

ويحصد فريق واحد فقط من فئة الرجال جائزة مالية قدرها مليون درهم توزَّع بالتساوي على أعضاء الفريق. هذا بالإضافة إلى منح جائزة مالية أخرى قدرها مليون درهم لفريق السيدات الذي سيظفر بالفوز في التحدي الأخير «العاصفة» من بين الفرق الستة التي تأهلت الأربعاء الماضي خلال تصفيات التأهل للسيدات.

وتقام التصفيات النهائية اليوم على شاطئ كايت بيتش دبي بدءاً من الساعة 06:00 مساءً يليها تتويج فريق السيدات وفريق الرجال بكأس البطولة عقب أداء جدير بالفوز من العمل الجماعي والقدرات البدنية والذهنية على التحدي النهائي، ويفتح الحدث أبوابه للجمهور مجاناً ودون الحاجة إلى حجز مسبق.

مطر الطاير: فكرة فريدة من نوعها

أكد مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الألعاب الحكومية مبادرة فريدة من نوعها ترسخ ثقافة العمل الجماعي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاقه هذه المبادرة، وقال: تأتي الألعاب الحكومية بعد مبادرة تحدي دبي للياقة.

وذلك في إطار جملة من المبادرات التي عودنا عليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والهدف منها هو التقاء جميع الدوائر في مكان واحد وتعزيز التواصل فيما بينهم وتحسين الأداء الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد، والشيء الجميل في هذه المبادرة مشاركة كل الدوائر والوزارات وكذلك فرق من خارج الدولة، ما يؤكد أن الرياضة للجميع.

وأضاف: أعمل من سنوات في القطاع الرياضي، ولكن هذه المبادرة من نوع خاص لأنها لا تعتمد فقط على القوة البدنية بل الذكاء للتغلب على التحديات الموجودة، تحتاج إلى استخدام العقل لتحقيق الفوز.

عائشة ميران: الأرقام تتكلم عن نفسها

أكدت عائشة ميران مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الدورة الأولى للألعاب الحكومية حققت نجاحاً مبهراً بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وقالت: سموه وجهنا بالتركيز على مشاركة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية والعربية والعالمية لتعزيز مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، والتعاون بين مختلف الجهات.

وأضافت: تأتي الألعاب الحكومية ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة الحكومة الأفضل في العالم.

وإذا أردنا أن نكون الحكومة الأفضل لا بد أن تكون قدراتنا البشرية الأفضل، ومثل هذه التحديات تضع المشاركين تحت ضغوط نفسية سواء من ناحية عامل الوقت أو الجهد البدني، وفي الوقت نفسه تدفعهم لاستخدام القوة الذهنية، أنها تحديات نواجهها في حياتنا اليومية، وأردنا أن نضعها في إطار غير تقليدي مختلف تنافسي وإيجابي وأن لا تنحصر بين موظفي حكومة دبي فقط لأننا نعيش في عالم متصل ببعضه.

وتابعت: الأرقام تتكلم عن نفسها، كنا نستهدف مشاركة 50 فريقاً لكن وصلنا إلى 154 فريقاً، منها 13 فريقاً دولياً وهناك استجابة كبيرة من الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وخاصة من جانب الفرق النسائية التي وصل عددها إلى 60 فريقاً وهو رقم لم نكن نتوقعه.

وصرحت عائشة ميران أن تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي أكتوبر الماضي كان يركز على تبني نمط حياة صحي أحد أهداف حكومة دبي، فيما تركز الألعاب الحكومية على الجانب البدني والقوة الذهنية لتحقيق اللقب.

الحداد: تأمين الفعالية على أعلى مستوى

أكد الرائد أحمد إبراهيم الحداد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لجنة تأمين الفعاليات، أن تأمين الألعاب الحكومية دبي 2018 يتم على أعلى مستوى منذ اليوم الأول، حيث يشارك عدد كبير من الهيئات والمؤسسات في تأمين الفعالية التي تشهد مشاركة وحضوراً مميزاً من قبل اللاعبين والجمهور والأجهزة المعنية.

وقال: «العناصر المشاركة كثيرة ولا تعتمد على إدارة معينة، فهناك تعاون كبير بين كل المؤسسات والهيئات في عملية تأمين الفعالية التي تقام في أجواء عامة ومفتوحة، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات تضم جهات حكومية وخاصة، تشارك جميعها في عملية التأمين».

وأضاف: «إجراءات التأمين تختلف وتعتمد على نوع الفعالية، فتأمين المكان المفتوح يختلف عن المغلق، وكذلك حضور كبار الشخصيات والجماهير تختلف في الإجراءات، موضحاً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية ومعاينة للموقع».

تحدٍ

وأشار الحداد إلى أن التحدي الذي واجه اللجنة تمثل في إقامة الفعالية في مكان مفتوح وخصص اليوم الأول للعنصر النسائي الذي يحتاج إلى نوع من الخصوصية لكن بفضله تجاوزنا كل هذه الأمور.

وقال: «مهمتنا الرئيسية لشرطة دبي تأمين الموقع ودخول الجمهور ومغادرته ووصوله للسيارة، ونقوم بدور تكاملي مع الجهات الأخرى، حيث تقوم هيئة دبي للإسعاف بمعالجة اللاعبين المصابين ونقلهم في الحال التي تستدعي ذهابهم إلى المستشفى، وكذلك الدفاع المدني الذي لعب دوراً مهماً في التأكد من سلامة المكان والألعاب، فكل إدارة لها دورها الفعال».

«الشباب والرياضة» المصرية تشارك بـ6 لاعبين

عبر حسن جاب الله كابتن فريق وزارة الشباب والرياضة المصرية التي لبت دعوة المشاركة في الألعاب الحكومية بدبي عن سعادته بالمشاركة في المبادرة العالمية، مقدماً الشكر لحكومة دبي على توجيه الدعوة.

وقال: «نتمنى من كل الدول أن تأخذ الألعاب الحكومية في دبي نموذجاً وأن تقوم بإطلاق هذه المبادرة المميزة لخلق مجتمع وظيفي صحي ومتعاون يؤدي عمله كفريق واحد».

وأضاف: «جئنا لتمثيل بلدنا، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، وسنبذل كل جهودنا من أجل التأهل، موضحاً أن الفريق المصري يضم 6 لاعبين بعد أن تعرض لاعب للإصابة أثناء فترة التحضير»، مشيراً إلى أن الأجواء اتسمت بالحماس، وإن كان الفريق المصري لم يعرف طبيعة المنافسات قبل انطلاق البطولة ما أحدث نوعاً من المفاجأة.

الرياضيون يشاركون في الألعاب

شهدت منافسات الجولة الثانية للألعاب الحكومية أمس مشاركة عدد من الرياضيين تقدمهم الحكم حمد الشيخ مع فريق وزارة تنمية المجتمع ونجم النصر والمنتخب الوطني سابقاً محمد علي كوجاك من فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأبوظبي إضافة إلى لاعب نادي الشباب سابقاً ناصر مسعود.

وأشاد محمد علي كوجاك بفكرة الألعاب الحكومية، وقال إنها من المبادرات النادرة على مستوى العالم التي تسهم في الارتقاء بأداء المنتسبين للمؤسسات الحكومية لأنها تغرس فيهم روح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن بطولة الألعاب الحكومية تشكل دافعاً للتحدي واستخراج القدرات الكامنة من خلال الرياضة والقوة البدنية. دبي - البيان الرياضي