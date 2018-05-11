النصر بطلاً لدوري الطاولة

توج النصر بطلاً لدوري كرة الطاولة رجال أمس، بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية 3-1.

وقام حسن الزرعوني أمين سر عام اتحاد كرة الطاولة، وعبد الله علي لوتاه ممثل مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات. بتتويج النصر بدرع الدوري الذي فاز به للمرة الـ15 على التوالي.

مثل النصر في مباراة الأمس اللاعبون: راشد محمد عبد الله ومروان منصور ونبيل الزرعوني، وأكد اللاعبون سعادتهم باللقب وسعيهم للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يلتقي النصر مع الشارقة الأحد، في المربع الذهبي، ويصعد الفائز للمباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.