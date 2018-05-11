عين على اللقب وأخرى على ناموس الموسم

يسعى النواخذة والبحارة المشاركون في سباق القفال 28 إلى تحقيق المركز الأول في السباق الكبير ليعانقوا المجد في السباق الأغلى والأكبر من حيث المشاركين والجوائز المالية.

وإلى جانب نيل الشرف الكبير سيكون الصراع مشتعلاً بينهم من أجل الوصل إلى صدارة الترتيب العام لجولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي تتضمن سباق القفال كمحطة ثالثة في السباق نحو ناموس الموسم 2017-2018 بعد نهاية منافسات الجولتين الأولى التي جرت يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي والثانية التي جرت يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.

صدارة

وتتقدم سفن فريق أف 3 السفن المشاركة في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث تحتل صدارة الترتيب العام ماضية نحو انتزاع ناموس الموسم والفوز بلقب (الترتيب العام) لجولات الموسم الرياضي في دبي 2017-2018.

ويأتي في صدارة الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً طاقم السفينة العاصفة 99 لفريق أف 3 وبقيادة النوخذة عمر عبد الله محمد المرزوقي الذي جمع 5 نقاط من جولتين بعد اختلاله المركز الثالث في الجولة الأولى والمركز الثاني في الجولة الثانية.

منافسة

وينافس طاقم السفينة (العاصفة 99) مباشرة السفينة (الفاروق 212 ) لفريق أف 3 وبقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي الذي يملك 7 نقاط حصدها من الفوز بالمركز الأول في الجولة الأولى واحتلال المركز السادس في الجولة الثانية.

ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام طاقم السفينة (زلزال 25) حاملة لقب سباق القفال في النسختين الماضيتين عامي 2016 و2017 العائدة أيضاً لفريق أف 3 وبقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي برصيد 23 نقطة بعد حلولها في المركز الثاني والعشرين في الجولة الأولى ثم الفوز بالمركز الأول في الجولة الثانية.

وبفارق نقطة واحدة أي برصيد 24 نقطة يأتي طاقم السفينة (العديد 30) لمالكها النوخذة محمد بن راشد الرميثي والذي احتل المركز العشرين في الجولة الأولى ثم المركز الرابع في الجولة الثانية لبطولة دبي.

ويأتي خامسا طاقم السفينة (اعمار 89) بقيادة النوخذة سالم علي العديدي التي يملك طاقمها 30 نقطة بعد الحصول على المركز السابع عشر في الجولة الأولى والمركز الثالث عشر في الجولة الثانية.

ويحتل طاقم السفينة (سردال 83) بقيادة النوخذة أحمد ثاني مرشد الرميثي المركز السادس في الترتيب العام لبطولة دبي برصيد 30 نقطة بعدما حقق المركز العاشر في الجولة الأولى ثم المركز العشرين في الجولة الثانية.

وفي باقي المراكز يحتل طاقم السفينة (القفاي 4) المركز السابع برصيد 33 نقطة ثم (برق 183) في المركز الثامن برصيد 35 نقطة وجاء (الطف 9) في المركز التاسع برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد (هداد 116) العاشر.

العشرة الأوائل

1- العاصفة 99 5 نقاط

2- الفاروق 212 7 نقاط

3- زلزال 25 23 نقطة

4- العديد 30 24 نقطة

5- اعمار 89 30 نقطة

6- سردال 83 30 نقطة

7- القفاي 4 33 نقطة

8- برق 183 35 نقطة

9- الطف 9 37 نقطة

10- هداد 116 37 نقطة

64

حقق طاقم السفينة مزاحم 64 العائدة ملكيتها إلى المندوس وبقيادة عتيق المرزوعي ثاني «القفال27» ويأمل العودة مجدداً إلى منصات التتويج.

83

يتطلع طاقم السفينة سردال 83 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة أحمد ثاني مرشد غنام الرميثي إلى تكرار شريط تفوقه عامي 1996 و1997.

32

تشارك السفينة «سلطان الخير» التي تحمل الرقم 32 وتعود ملكيتها إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة في سباق القفال للمرة الثانية بعد الظهور المتميز في النسخة الماضية بقيادة النوخذة ناصر الظاهري.

103

السفينة غازي 103 بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي توجت باللقب أربع مرات أعوام 2004 و2006 و2013 و2015.