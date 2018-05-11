صفوة نسل وايدادي

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتأجيل انطلاقة سباق القفال التي كانت مقررة غداً إلى يوم الاثنين المقبل حفاظاً على أمن وسلامة المتسابقين، كما دعت اللجنة المنظمة النواخذة الذين لم يغادروا إلى الانتظار لحين صدور إشعار آخر.