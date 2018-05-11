صفوة نسل وايدادي

واكب «البيان الإلكتروني» أسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ببرامج توعية عدة حققت عشرات آلاف المشاهدات على الشبكات الاجتماعية ضمن حملة #لا_للتنمر التي أطلقتها «البيان».
في مئوية شيخنا «العود» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يكون للمناسبات رونق آخر، وبريق يختلف عن غيره، فمثلما احتفل الإنسان والمكان بمئوية المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان
وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتأجيل انطلاقة سباق القفال التي كانت مقررة غداً إلى يوم الاثنين المقبل حفاظاً على أمن وسلامة المتسابقين، كما دعت اللجنة المنظمة النواخذة الذين لم يغادروا إلى الانتظار لحين صدور إشعار آخر.
في 23 مايو من عام 1991 انطلق وبدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية المهرجان البحري الكبير الأول المتمثل في سباق دبي المفتوح «صير بونعير» للمسافات الطويلة للسفن الشراعية الكبيرة طول 43 قدماً
توجت لجنة دوري المحترفين الفائزين بجوائز الموسم الكروي 2017-2018، وذلك في الحفل الذي أقامته مساء أمس بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في نسخته السادسة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم.