بالحبالة: أهم حدث تراثي في منطقة الخليج

حرص علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 28 على توجيه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي السباق على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر لقطاعات المجتمع من اجل التمسك بالماضي من خلال استمرار الحدث الكبير الذي بات من أهم الأحداث التراثية في الدولة والمنطقة الخليجية.

وقال: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد بالتعاون المتواصل والشراكة المتواصلة مع الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي ظلت تلعب دورا مهما واستراتيجيا في إنجاح التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة منذ الانطلاق في 1991، وبفضل تلك الجهود الجبارة يصل سباق القفال اليوم إلى النسخة رقم 28.

وخص بالحبالة بالشكر الجهات إدارة اليخوت الأميرية والقيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في (قناة دبي الرياضية)، ومؤسسة أبوظبي للإعلام ممثلة في (قناة ياس الرياضية)، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.

خط النهاية

كشف محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي أن الجديد في سباق القفال هو اختيار فندق برج العرب لخط النهاية، ما يعكس معان كثيرة، وحتى يكون قريبا إلى مقر الاحتفالات في قرية الكرنفال في شاطئ أم سقيم بالقرب من ميناء (الصيادين) جميرا الخامسة، التي تشهد خيمة الحدث وتضم العديد من الفعاليات.

وقال: نفخر بتزامن تتويج البطل مع (عام زايد) ومع مرور 30 عاما على تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

تعاون

ودعا هزيم محمد القمزي عضو اللجنة العليا المنظمة، النواخذة والبحارة إلى التعاون مع مسؤولي جزيرة صير بونعير والعمل بكل الإرشادات والشروط الخاصة بالتواجد في محمية صير بونعير والصادرة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق للنواخذة والبحارة والوصول بأمان إلى خط النهاية.