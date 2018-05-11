ختام تصفيات الرجال بـ«الألعاب الحكومية» اليوم

انطلقت أمس منافسات الجولة الأولى من تصفيات فرق الرجال ضمن النسخة الأولى من مبادرة «الألعاب الحكومية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «فريق واحد.. هدف واحد».

وتنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم من مجموعة مراس القابضة، كراعٍ استراتيجي للحدث هذا العام.

شارك في اليوم الأول من تصفيات الرجال على شاطئ كايت بيتش دبي 45 فريقاً من بين أكثر من 150 فريقاً حكومياً من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم يشاركون في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن بين الفرق الحكومية المحلية والدولية المشاركة.

فريق شرطة دبي وفريق شرطة متروبوليتان في العاصمة البريطانية وفريق الشرطة السياحية التايلاندية وفريق شرطة لوس أنجلوس، حيث شهدت المنافسات أداءً قوياً من جميع الفرق على مستوى الأداء البدني والعمل الجماعي واستخدام المهارات المختلفة والقوة الجسدية والقدرات الذهنية لاجتياز 9 تحديات متنوعة وصعبة.

جدارة

وأثبتت فرق المجموعة الأولى جدارتها بالتنافس للتأهل إلى نهائيات البطولة والحصول على جائزة المليون درهم ونيل شرف أن يكون الفريق هو أول فائز في تاريخ هذا الحدث الرياضي الفريد الذي يترجم هدف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كأول مبادرة حكومية من نوعها في العالم والتي تحث الجميع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وجعلها أسلوب حياة، وتتمحور حول مبدأ روح الفريق الواحد والعمل الجماعي.

وتستمر تصفيات الرجال على مدار يومين، حيث تقام مساء اليوم منافسات المجموعة الثانية بمشاركة 45 فريقاً آخر، وستخوض الفرق نفس التحديات التسع ليتم بعدها مقارنة نتائج اليومين لاختيار الفرق الست المتأهلة من تصفيات الرجال للمشاركة في النهائيات المقررة عصر الغد.

منافسات السيدات

على جانب آخر، انتهت مساء أول من أمس تصفيات منافسات السيدات التي أقيمت بمشاركة 64 فريقاً نسائياً تجاوز كل منها 7 تحديات يستغرق كل منها فترة 10 دقائق.

وتميزت بالحماس والندية وتابع جانباً منها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد أسفرت المنافسات القوية عن تأهل فرق:

شرطة دبي الذي جمع 85.5 نقطة، هيئة كهرباء ومياه دبي بمجموع 84.5 نقطة، هيئة الصحة في دبي بمجموع 75.5 نقطة، بلدية دبي بمجموع 69.5 نقطة، القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي بمجموع 66 نقطة، وفريق وزارة التربية والتعليم بمجموع 66 نقطة، حيث انحصر لقب السيدات وجائزة المليون درهم بين هذه الفرق التي ستخوض منافسات ثانية عصر غداً لتحديد البطل.

تأهل

من جانبه، قال مروان بن عيسى، مدير مبادرة «الألعاب الحكومية»: «من خلال ما شهدناه في تصفيات السيدات من تنافس قوي وإصرار على الفوز والتأهل للنهائيات.

وما شهدناه كذلك في الجولة الأولى من تصفيات التأهل للرجال، تستمر «الألعاب الحكومية» في مفاجأتنا وتجاوز جميع التوقعات. إذ جسّدت الفرق في التحديات بعضاً من الأمثلة الاستثنائية عن العمل الجماعي والقوة البدنية والقدرات الذهنية، مستمدة الإلهام من توجيهات القيادة الرشيدة وجمهور المشجعين الذين تضافروا معاً لدعم وتحفيز فرقهم المفضلة.

وقد ثابرت الفرق على القيام بتدريبات مكثفة استعداداً للحدث، ومن الرائع أن نراهم وهم يحصدون ثمار جهودهم وعزيمتهم وتعاونهم ويواجهون كل تحدٍّ بروح الفريق الواحد. ونحن من جهتنا نهنئ فرق السيدات على تأهلهم للنهائي الحلم.

ونشيد بجهود الفرق التي بذلت مجهودات كبيرة ولم تتمكن من تحقيق رقم التأهل للنهائيات، ونؤكد لهم أن الفرصة متاحة للجميع في النسخة الثانية من البطولة، كما نتمنى لفرق الرجال التوفيق في التصفيات والتنافس على اللقب في النهائي المنتظر».

من جهة ثانية، وفرت اللجنة المنظمة للحدث أماكن مميزة للجمهور للحضور ومتابعة المنافسات وتشجيع المشاركين، حيث بإمكان الجميع الدخول مجاناً إلى مكان الحدث، كما وفرت خدمة باصات النقل العام للجمهور في عدد من مناطق التجمعات.

سعيد حارب: تجسيد لروح الفريق الواحد

أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن التفاعل مع مبادرة الألعاب الحكومية دبي 2018، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، جاء كبيراً منذ اليوم الأول ومن مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي:«إن المبادرة جسدت روح الفريق الواحد والهدف الواحد، مشيراً إلى أن حضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد، منذ البداية وحضور سموه لمنافسات اليوم الأول للسيدات جسدت معاني كثيرة، ورفعت من قدرات اللاعبين وحماسهم.

حيث رأينا قرية اللاعبين بالألعاب الحكومية تتوهج في المنافسة وفي الترابط الموجود بين الفرق، وأثبت الجميع أن الشخص الواحد لن يكون موجوداً بمفرده بل لا بد من وجود الفريق الواحد.

ثقافة

وأضاف سعيد حارب:«بعض الفرق حاولت أن تقدم كل ما لديها وتألقت بالفعل في الناحية البدنية لكنهم توقفوا عند القوة الذهنية، وهذا بيت القصيد من المبادرة التي جاءت لتؤكد أن القوة ليست هي التي تسيطر لكن لا بد أن يكون القرار الصحيح هو عنصر النجاح، وبالتالي خسرت هذه الفرق نقاط مهمة».

وقال:«لقد لمسنا معاني داخلية ومشاركة غير المتوقعة من العنصر النسائي، ما اشعرنا أن القادم أفضل على صعيد ثقافة الرياضة التي بدأت تأخذ مفهوماً جديداً، فمرأة اليوم مختلفة عن مرأة الماضي، وهذا مكسب كبير حققته المبادرة.

خليفة الدراي:35 مسعفاً في قلب الحدث

وصف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، الألعاب الحكومية بالمبادرة المتميزة التي نجحت في جمع كل الدوائر الحكومية للتنافس وممارسة النشاط البدني، وقال: فرحتنا كبيرة بالتواجد في هذا الحدث سواء من خلال مشاركتنا في الألعاب أو من خلال دورنا من جانب الإسعاف.

وأكد بن دراي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تغطي البطولة من 35 مسعفاً و4 سيارات «مستجيب» و4 سيارات للنقل وسيارة المستشفى الميداني بالإضافة إلى عيادات متوزعة في كل منطقة الألعاب.

كما صرح بن دراي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اعتادت على تأمين الفعاليات والمسابقات الرياضية الكبرى لإظهار الوجه المشرق لإمارة دبي وتأمين جميع المشاركين فيها حرصاً على سلامتهم وإخراج المسابقة في أفضل تعبير عن استقرار الإمارة ووجهها الحضاري.

تحد

وأضاف الدراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف قامت بتركيز وحدات إسعافية مجهزة في كل تحدٍ وأن عدد الطواقم الموزعة في المواقع حسب نوعية كل تحدٍ، وقال: في حال كان التحدي سهل العبور يتم تركيز نقاط إسعافية تتكون من مسعف واحد وفي التحدي الصعب يتم تركيز وحدة من أكثر من مسعف. وأضاف: قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدماتها للمشاركين عند الحاجة.

كما خصصت طبيب الطوارئ ليكون على أهبة الاستعداد حال استدعائه، رافقه فنيو الطب الطارئ الذين يتمتعون بالخبرة الكافية والواسعة التي تتيح لهم الاستجابة السريعة والتدخل الواعي في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن كل تلك الإجراءات بهدف إخراج البطولة في أفضل صورة ممكنة.

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، النسخة الأولى من مبادرة «الألعاب الحكومية»، وهي مبادرة رائدة على المستويين المحلي والدولي، يتم من خلالها اختبار قدرات موظفي الجهات الحكومية بهدف تعزيز روح الفريق لدى موظفي الحكومة، والارتقاء بالمستويين الفكري والجسدي للأفراد.

يتم هذا الاختبار بمشاركة فرق للرجال والسيدات تمثل مختلف الجهات الحكومية، بحيث تتنافس هذه الفرق في شهر مايو من هذا العام على تجاوز مجموعة من التحديات التي تمزج بين القدرات الذهنية والجسدية بشكلٍ جديد ومبتكر.