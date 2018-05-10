حمدان بن محمد يشهد انطلاق منافسات الألعاب الحكومية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، انطلاق فعاليات اليوم الأول من «الألعاب الحكومية» على شاطئ كايت بيتش بدبي، والتي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبشراكة استراتيجية لمجموعة مراس القابضة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد على مستوى الفرق النسائية المشاركة، مشيدا بالالتزام الذي أبدوه تجاه القواعد والشروط، فضلا عن عملهن الجماعي وقوتهن وإرادتهن الصلبة التي مكنتهن من خوض سلسلة الاختبارات الذهنية والبدنية، في أقل إطار زمني وتحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير: أتمنى التوفيق لجميع المشاركين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أهداف هذه البطولة بتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وأجدد الترحيب بالمشاركين من الدولة وكل ضيوفنا، كما أشكر الجميع على تفاعلهم الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية لهذا الحدث.

منافسات حامية

وشهدت البطولة منافسات حامية بين 64 فريقا للسيدات، على مدى جولتين لاجتياز مسار مؤلف من سبعة تحديات، وجذب الحدث حضورا جماهيريا لافتا من السيدات والأطفال لتشجيع المتنافسات وتحفيزهن.

وستعقد التصفيات النهائية في 12 مايو الجاري الساعة 5:00 مساء، حيث ستواجه الفرق المتأهلة التحدي الأصعب والأخير، والذي تم تصميمه خصيصا لاختبار قدرات الفرق على تجسيد قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وسط مؤثرات صعبة مقارنة مع تحديات مرحلة التأهل والتي لم تكن سهلة للفرق التي خاضتها في اليوم الأول.

الجولة الأولى

وستنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من تصفيات فرق الرجال، حيث يواجه 45 فريقا تسعة تحديات صعبة خلال إطار زمني محدد. وستعقد الجولة الثانية من تلك التصفيات في 11 مايو بمشاركة 45 فريقا من بينها فريق «F3» التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد، لتتأهل بعدها الفرق الستة الأفضل أداء خلال منافسات اليوم وغدا إلى التحدي النهائي، الذي سيبدأ في الساعة 7:00 مساء في 12 مايو الجاري.

دعم ورعاية

من جانبه تقدم مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية، بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، على دعمه ورعايته لهذه المبادرة، كما أشاد بأداء الفرق المشاركة بمسابقات السيدات، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير خلال اليوم الأول أضفى الحماس على أجواء البطولة، وأسهم في تحفيز الفرق على بذل أقصى جهودها وتحقيق أهدافها، ودعا مدير البطولة الجماهير إلى مواصلة دعمها لفرقها خلال الأيام المتبقية، لإشعال روح المنافسة الإيجابية ودعم تحقيق البطولة لأهدافها.

تدريب جاد

وقال مروان بن عيسى، إن منافسات الألعاب الحكومية انطلقت عقب أسابيع من التدريب الجاد بمجموعة من التحديات المثيرة التي تجمع بين القدرات الذهنية والبدنية والتفكير الاستراتيجي، وجاء انطلاق البطولة مثيرا ويتناسب مع أهدافها ومكانتها كونها الأولى من نوعها في العالم، ونتوقع تواصل هذه الإثارة طيلة أيامها الأربعة المتبقية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أهداف البطولة بتعزيز عملها الجماعي وروح الفريق الواحد.

مشاركة كبيرة

ويشارك في البطولة 156 فريقا للرجال والسيدات من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة، بالإضافة إلى الفرق العالمية والعربية من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا وجمهورية مصر العربية وتايلاند ونيجيريا، حيث يخوضون تجربة غير مسبوقة من المنافسات المليئة بالتحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد يمتلك مقومات محددة، منها التفكير الاستراتيجي والمهارات الذهنية لحل المشكلات التي تواجههم، والقوة البدنية للتحمل في أجواء تنافسية عالية، حيث ينصب تركيزها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك.

تتويج

سيتم تتويج الفريق الأفضل بلقب بطل الألعاب الحكومية، والحصول على جائزة مالية كبيرة تبلغ قيمتها مليون درهم.

مطر الطاير يحفز فريق «طرق دبي»

التقى مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بفريق الهيئة المشارك في دورة الألعاب الحكومية، التي تنطلق مساء اليوم في شاطئ الكايت بيتش.

وأثنى الطاير على استعدادات الفريق للمشاركة في هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتشجيع الإبداع والابتكار وإبراز المواهب الرياضية، مؤكداً جاهزية فريق الهيئة لخوض غمار التحدي في منافسات الألعاب الحكومية، التي تتميز بدمج تحديات القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي وروح الفريق الواحد.

سعيد الطاير: هدفنا المركز الأول

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دعم الإدارة العليا لفريقي الهيئة للنساء والرجال المشاركين في «الألعاب الحكومية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، بهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي، موضحاً أن تحقيق المركز الأول هو في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بأعضاء الفريقين، في حضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية بالهيئة، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، رئيسة اللجنة النسائية بالهيئة.

ضم فريق الهيئة النسائي كلاً من: سارة الفلاسي، وندى عمر، وسعاد سلطان، وفاطمة عبدالله، وروضة المنصوري، وراوية حميش؛ بينما ضم فريق الرجال: مانع المازمي، وفيصل الصالح، وعمر الخاجة، ومالك جمعان، ووليد ياري، ومحمد الدنبرة.

هدف المشاركة

وأضاف الطاير: نهدف من خلال مشاركتنا في الألعاب الحكومية إلى دعم أهداف هذه المبادرة الخلاقة، الأولى من نوعها، وترسيخ القيم والمبادئ التي تعززها الرياضة بين صفوف موظفي حكومة دبي، تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات والوصول بدبي إلى المراكز الأولى في جميع المجالات.

ونجدد الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لإطلاق هذه المبادرات المبتكرة الرامية إلى دعم العمل الحكومي، وصقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من أداء دور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل؛ حيث تعد الصفات القيادية التي يحملها سموه نموذجاً للطموح المتجدد، والإيجابية الخلاقة، فبصمات سموه واضحة في العديد من جوانب النمو والتطور في دبي ودولة الإمارات بما يمثلّه من إنجازات إدارية وتنظيمية واقتصادية وثقافية، واجتماعية ورياضية.

تدريبات مستمرة

ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف الأكرف، أن الهيئة تتابع بشكل احترافي التدريبات المستمرة لفريقيها المشاركين في منافسات «الألعاب الحكومية»، وتحرص على توفير جميع متطلباتهم على أعلى المستويات.

10

يخوض فريقا الهيئة خلال الألعاب الحكومية 10 ألعاب لاختبار قدراتهم الذهنية وقوتهم البدنية على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 12 مايو 2018 على شاطئ «كايت بيتش» في دبي.