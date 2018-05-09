فيديو.. أبرز نجوم كرة القدم في العالم يشيدون بمبادرة الألعاب الحكومية

في سابقة فريدة منها أشادت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بمبادرة الألعاب الحكومية في دبي ويعلنون بالصوت والصورة تأييدهم لهذه المبادرة الفريدة والغير مسبوقة.

يشارك في منافسات «الألعاب الحكومية» 90 فريقاً للرجال و 66 فريقاً للسيدات يشكلون 156 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، ويتضمن الرقم مشاركة 13 فريقاً يمثلون حكومات دول عربية وعالمية.

وتتواصل المنافسات على مدى أربعة أيام وتشهد التصفيات النهائية تأهل أفضل 6 فرق من الرجال والسيدات، ليحصل الفريق الفائز بلقب بطل «الألعاب الحكومية» 2018 على جائزة مالية قدرها مليونا درهم إماراتي توزع مناصفة بين فريقي الرجال والسيدات وتقسم بالتساوي على أعضاء الفريقين.