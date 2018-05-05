"الألعاب الحكومية" الأولى في العالم تكشف تفاصيل بطولتها

كشفت "الألعاب الحكومية" النقاب اليوم عن تفاصيل أكثر عن البطولة التي تنتظر أكثر من 150 فريقاً في الحدث الأول من نوعه، والذي سيقام بين 9-12 مايو على شاطئ كايت بيتش في دبي. وتظل بقية تفاصيل الدورة الأولى للحدث سرية ضماناً لمنافسة نزيهة سيحصد خلالها الفريق الفائز من فريقي الرجال والسيدات لقب بطل "الألعاب الحكومية" لعام 2018 وجائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي لكل فريق.

ومنذ الإعلان عن مبادرة "الألعاب الحكومية"، شهدت الصالات الرياضية مزيداً من الحركة والحماس مع وفود فرق الحكومات الاتحادية والمحلية المشاركة استعداداً لانطلاق النسخة الأولى من المبادرة. ويسود الأجواء الكثير من الغموض والإثارة والترقب والمفاجأة، خاصةً مع الإعلان مؤخراً عن انضمام فريق يمثّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، (F3)، ومشاركة واسعة من عدة دول عربية وعالمية.

وتعمل الفرق المنافِسة حالياً على التدرب لاجتياز التحديات، التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لبطولة الألعاب الحكومية، والتي تحتوي مجموعة مبتكرة من الاختبارات والعوائق تدمج فيما بينها القوة البدنية والقوة الذهنية والتفكير الاستراتيجي.

وتشهد التصفيات النهائية تأهل أفضل 6 فرق من الرجال والسيدات لليوم الأخير، حيث سيواجهون خلاله التحدي الأصعب والأخير والملقّب بــ "العاصفة"، عوامل بيئية مختلفة تتطلب منهم جمع قواهم وتقديم أفضل ما عندهم ليتمكنوا من تسلق ارتفاع يناهز 8 أمتار والمشي لأكثر من كيلومتر ونصف كيلومتر في وقت قياسي.

ويشارك في رعاية هذه التحديات عدد من الجهات الحكومية، وهي: بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هيئة الصحة في دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى مجموعة السنكري للاستثمار.

ومن منطلق رفع مستوى التحدي لأقصى درجاته، أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بناء التحديات القائمة حالياً في موقع الحدث بمنطقة جميرا، حيث تم استخدام أكثر من 35 طناً من الفولاذ المصنّع لتشكيل هيكل التحديات العشرة على مساحة 40,000 متر مربع، بالإضافة إلى 840 ألف لتر من الماء، ومن المتوقع أن تحمل الفرق مجتمعة خلال البطولة مجموع أوزان يفوق 75,000 كيلوجراماً، وسيتعين على الفرق المشي لأكثر من مليون متر، والتسلق لأكثر من 75,000 متراً، ووظفت جميع هذه المواد الممكنة لتصميم وبناء اختبارات مكثفة تقيّم القوة العقلية والبدنية ومستوى اللياقة باحترافية وجدارة.

ويستضيف اليوم الأول من المسابقة - والتي تستمر لأربعة أيام – 66 فريقاً نسائياً مشاركاً، ويتعين على الفرق اجتياز 7 تحديات للصعود للتصفيات النهائية، علماً بأنه تم تخصيص هذا اليوم للجمهور من السيدات فقط. وفي اليوم الثاني والثالث يحين موعد فرق الرجال المشاركة والبالغ عددها 89 فريقاً، يتنافسون فيما بينهم لتخطي 9 تحديات للوصول إلى النهائيات، والدعوة مفتوحة للجمهور للمشاهدة ودعم الفرق.

وتتنافس الفرق المؤهلة من الرجال والسيدات في التصفيات النهائية، والتي تحمل الاختبار الأصعب. وسيحصل الفريقان الفائزان على كأس خاص بالألعاب الحكومية وجائزة مالية قدرها مليونَي درهم توزَّع مناصفة بين فريقي الرجال والسيدات وتقسَّم بالتساوي على أعضاء الفريقين.

وتقام "الألعاب الحكومية" تحت إشراف وتنظيم المجلس التنفيذي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة مراس كراعٍ رسمي للحدث. ولمزيد من التفاصيل حول المبادرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.govgames.ae.