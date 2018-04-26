النصر يتوج بطلاً لكأس الاتحاد للسلة

أسدل الستار على موسم كرة السلة مساء اليوم، بتتويج النصر بلقب بطولة كأس الاتحاد للاعبين المواطنين لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على الوصل 93-81 في المباراة النهائية التي جمعتهما بصالة راشد بن حمدان في قلعة العميد، بينما حصل الشارقة على المركز الثالث بفوزه على بني ياس 85-68 في مباراة تحديد المراكز.

وجاءت المباراة قوية من جانب الوصل الذي عمّق الفارق سريعا إلى 9 نقاط (11-2) ثم إلى 10 (19-9) بفضل تفوقه تكتيكيا وسرعة لاعبيه قبل أن يدخل النصر فعليا في المباراة وينجح في إدراك التعادل (19-19) بعد أن سجل رميتين من فئة 3 نقاط عن طريق صالح سلطان وفيصل محمد لكن الوصل تقدم مرة اخرى 37-27 ثم 40-29 و42-32، وأنهى الشوط الأول لصالحه 51-48 رغم تمكن النصر من تقليل الفارق إلى نقطتين 44-42 و46-44.

وفرض التعادل نفسه في الشوط الثاني (58-58) و(63-63) و(75-75) قبل أن يستغل النصر بعض الأخطاء القاتلة من جانب الوصل ويحسم الصراع لصالحه في الدقائق الأخيرة بنتيجة 93-81.