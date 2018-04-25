قرار تاريخي للرياضة الإماراتية

وجّهت دولة الإمارات رسالة عالمية بتأكيد ريادتها بصفتها دولةً متسامحةً يتعايش فيها أفراد المجتمع دون تمييز، وتؤمن في الوقت نفسه بالانفتاح بصورة تكاملية تعزز النسيج المجتمعي، بفتح باب المشاركة في الأنشطة الرياضية لكل فئات المجتمع من المقيمين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ اعتمد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بخصوص السماح للفئات المقيمة في الدولة بالمشاركة في المسابقات الرسمية التي تقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة للمشاركة في هذه المسابقات، وتضم القائمة أبناء المواطنات، وحاملي جواز الدولة، ومواليد الدولة، إضافة إلى المقيمين من مختلف الجنسيات.

ويعكس القرار حرص الحكومة على تفعيل دور المقيمين في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية، خاصةً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حضارة الشعوب وتقدمها، وتلقى إقبالاً منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع.

ويتماشى القانون الاتحادي الجديد مع رؤية القيادة الحكيمة والرشيدة للدولة، ويتوافق مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 وتعزيز الاستدامة الرياضية وإيجاد بيئة رياضية تنافسية عادلة.