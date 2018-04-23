النصر يحتفظ بكأس رئيس الدولة لـ"الصالات"

احتفظ نادي النصر بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات بعدما تغلب على الظفرة برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم في صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة.

ونجح العميد في الثأر من "فرسان الغربية" الذي هزمه في نهائي دوري الصالات نهاية الشهر الماضي، وحرمه من الفوز بثلاثية الموسم بعد تتويجه بكأس السوبر ولقب الدوري.

وجاءت المباراة قوية من الجانبين وتمكن النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد خليل ورد الظفرة بسلسلة من الهجمات لكنه لم يستطع إدراك التعادل في الشوط الأول.

ونزل الظفرة بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني، وأوجد فرصا عديدة بواسطة لاعبه الأجنبي وليامس أوليفرادو ومحمد الملا لكن دفاع النصر تألق في التصدي لها وتعزيز تقدمه بهدف ثان من اقدام خالد بلهول (ق13) ثم أضاف لاعبه الأجنبي رودريغو خافيير الهدف الثالث (ق17) ومحمد عبيد الهدف الرابع (ق18).