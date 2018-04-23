حارب: خبر سعيد خلال أيام لأبناء المواطنات ومواليد الدولة

أكد سعيد حارب نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتضاح الرؤية وخبراً سعيداً في ما يتعلق بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة في المنافسات الرياضية، مشيراً إلى أن القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من بداية الموسم المقبل.

وقال: «ننتظر خبراً سعيداً يزف إلى الرياضيين خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة في المنافسات الرياضية، وبما يشكل علامة فارقة في تاريخ الرياضة الإماراتية مبشرا باقتراب صدور القرار ، مشيرا إلى أهمية القرار المرتقب في دعم الرياضة الإماراتية وقدرة العناصر المعنية القرار بتشكيل إضافة فعلية للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة».



وثمن اللقاء الذي جمع بين الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية أول من أمس، معتبراً أنه واحد من أهم اللقاءات التي جمعت بين القيادات الرياضية في السنوات الأخيرة في ظل حرص الجميع على تطوير الرياضة الإماراتية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة للاستماع إلى هموم الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة في ظل الاتفاق على إقامة اجتماعات دورية وفي حدود 3 اجتماعات خلال العام الواحد مع الاتحادات الرياضية.



وعن الأسماء المطروحة لمنصب الأمين العام للهيئة بعد قبول استقالة إبراهيم عبدالملك أوضح أن الأمين العام مستمر في عمله حتى الأول من يونيو المقبل، وهناك بالطبع دراسة حول من سيتولى المنصب في المرحلة المقبلة التي تتطلب شخصاً على كفاءة عالية لتحمل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وخاصة أن كرسي الأمانة العامة أمانة ولذلك لن نستعجل الاختيار أو الإعلان عن الأمين العام الجديد للهيئة معتبراً أن التوصل للشخصية المناسبة لشغل منصب الأمين العام للهيئة سيتم بعد دراسة شاملة.