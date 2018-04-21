محمد بن زايد يشهد جانبا من الجولة الختامية لمهرجان أبوظبي للجوجيتسو

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جانبا من فعاليات الجولة الختامية لمهرجان أبوظبي للجوجيتسو 2018 التي شارك فيها لاعبون ولاعبات محليون ودوليون من مختلف الفئات وبخاصة منافسات "البارا جوجيتسو" ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تعد أكبر وأهم البطولات بتاريخ رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مشهد أبوي وعائلي إلى جانب عدد من أحفاده النزالات وتتويج اللاعبين الصغار والأشبال الفائزين بالمنافسات التي احتضنتها صالة مبادلة أرينا في أبوظبي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عزيمة واصرار الأطفال لنيل المراكز الاولى وعلى جهودهم في الثبات والحصول على الميداليات.

كما اثنى سموه على متابعة الأسر لأطفالهم وأشبالهم وتشجيعهم والاهتمام بهم ورعايتهم لمواصلة مسيرة نجاحاتهم.. معربا سموه عن سعادته بالمشهد الرياضي والعائلي الذي ميز هذه البطولة.