145 فريقاً تشارك في مبادرة "الألعاب الحكومية"

أظهرت مختلف الجهات الحكومية تفاعلاً كبيراً مع مبادرة "الألعاب الحكومية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمبادرة عن مشاركة 145 فريقاً تمثل أكثر من 86 جهة حكومية اتحادية ومحلية من حكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، حيث تضم 82 فريقاً من الرجال و63 فريقاً من السيدات إذ يعتبر هذا العدد ضعف العدد المستهدف من قبل اللجنة المنظمة.

موعد الانطلاقة

وأعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة "الألعاب الحكومية" عن موعد انطلاق منافسات مبادرة "الألعاب الحكومية" لتقام خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو المقبل، استجابةً لرغبة معظم الجهات الحكومية المشاركة، بهدف منح مزيد من الوقت لتوفير المتطلبات اللازمة للتسجيل وتجهيز فرقها للانضمام للألعاب.

هدف المبادرة

وتستهدف المبادرة تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز روح الفريق الواحد في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين وتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية من خلال المنافسات الرياضية، مما يساهم في رفع الأداء المؤسسي، بطريقة مبتكرة وغير مألوفة.

تفاعل كبير

وشهدت الفترة الماضية تفاعلاً فاق التوقعات من الجهات الحكومية من مختلف حكومات الدولة للمشاركة في المبادرة، ما يؤكد مدى التأثير الإيجابي لأهدافها، مما يرفع سقف التوقعات تجاه المنافسات، وتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة.

اختبارات ومعايير

وستواجه الفرق المشاركة من الرجال تسعة اختبارات ومن النساء 7 اختبارات في مراحل التصفيات واختباراً رئيسياً للنهائي صممت جميعها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، التي روعي خلالها توفير أقصى درجات السلامة، حيث تم تخصيص ثلاثة أيام للاختبارات التمهيدية ويوم آخر للنهائيات بمجموع 4 أيام للمسابقات، منها يوم لفرق السيدات يتأهل خلاله 6 فرق ويومان لفرق الرجال يتأهل خلالها 6 فرق أخرى، على أن تتأهل هذه الفرق والتي اجتازت التصفيات إلى الاختبار في اليوم النهائي والذي يتوج في نهايته الفائز من فرق الرجال والسيدات بكأس الألعاب الحكومية وجائزة نقدية بقيمة مليون درهم لكل فريق.

ترتيبات

تعكف اللجنة المنظمة حالياً على وضع قوائم الفرق المشاركة وتقسيمها، واستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية، حيث تنظم اللجنة لقاء تعريفياً في إطار مبادرة "الألعاب الحكومية" الأسبوع المقبل، تجتمع خلاله الفرق المشاركة بهدف استعراض تفاصيل ومعلومات إضافية حول قواعد المبادرة وقوانينها إلى جانب موقع تنظيم الحدث.