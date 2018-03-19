محمد بن زايد يستقبل اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر البحر اليوم - وفد اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الدولي يرافقهم تيم شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وأيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص.

واطلع سموه خلال اللقاء على آخر مستجدات ومسابقات الألعاب الإقليمية التي تقام حاليا في مدينة أبوظبي والفعاليات والأنشطة المصاحبة.. واستعدادت أبوظبي لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وأشاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالجهود التي يبذلها المسؤولون في الأولمبياد الخاص لإنجاح فعاليات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشيرا إلى أهمية هذه الألعاب التي تمثل تجربة متميزة وتوفر فرصة مثالية للاستعداد لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وأثنى سموه على العمل الدؤوب والتعاون بين مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية والذي أثمر عن تنظيم حدث متكامل يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الإقليمية والدولية، داعيا الجميع إلى مواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات مع استضافة الألعاب العالمية في العام المقبل.

وخص سموه بالشكر والتقدير فريق المتطوعين الذي يضم أكثر من 3 آلاف متطوع يعملون على مدار الساعة وفي مختلف المجالات ليكون هذا الحدث مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذه التظاهرة الرياضية المهمة تعزز الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع من مختلف بلدان العالم من خلال بوابة الرياضة.

من جهتهم .. توجه أعضاء الوفد بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما قدمه من دعم وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في نجاح تنظيم الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص .. مؤكدين أن العاصمة الإماراتية أبوظبي تمتلك كل الإمكانات والقدرات اللازمة لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أكبر حدث رياضي إنساني في العالم خلال العام المقبل.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وعدد من المواطنين.