ختام مبهر لدولية فزاع لألعاب القوى

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أسدل الستار أول أمس على منافسات النسخة العاشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى -الجائزة الكبرى- دبي 2018، التي أقيمت فعالياتها على مدار 4 أيام، في الملعب الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، بتنظيم وإشراف نادي دبي لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، والهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الإماراتية.

وشهد اليوم الأخير للبطولة منافسات قوية في مسابقات رمي الجلة، الصولجان والرمح، وفي رياضات القفز والجري وسباق الكراسي المتحركة، وكرم الفائزين كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع، وفوزية البلوشي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، والدكتور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، ورامي رمضان عبد الحميد رئيس الوفد المصري.

رصيد الإمارات

وبلغ رصيد فرسان منتخبنا الوطني في البطولة 17 ميدالية ملونة في ختام المنافسات، حيث أضافت عائشة سالم الذهبية الثانية في رمي القرص من على الكراسي، وذلك بعد ذهبية الوحداني، إضافة إلى 8 فضيات و7 برونزيات، بينما كان للهند النصيب الأكبر من الميداليات بحلولها في المركز الأول، بـ37 ميدالية بينها 15 ذهبية.

من ناحيته أشاد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم، بنتائج أبطالنا في البطولة، مؤكداً أن وجود أبطالنا على منصات التتويج وسط أبطال عالميين، يؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن هناك جهوداً كبيرة مقدرة تبذل من قبل الأندية من أجل الوصول باللاعبين لهذه المستويات، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تشارك في المحافل الخارجية، ورفع علم الدولة وهو هدفنا الأسمى.

وأضاف: مع نهاية البطولة نشكر اللجنة المنظمة على الظهور الرائع في التنظيم ونقل صورة حضارية عن دولتنا خاصة أن هذا العدد الكبير من مختلف دول العالم سيعود إلى بلاده وينقل الصورة التي شاهدوها على الطبيعة، كما أنهم سينقلون رسالة الإمارات في الاهتمام بأصحاب الهمم.

تنظيم رائع

وأكدت فوزية البلوشي، أن مساعي اللجنة المنظمة كانت دائما ترتكز على إقامة حدث يواكب تطلعات القيادة الرشيدة التي توجه دائما بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم، إلى جانب أن تشكل البطولة إضافة مهمة على أجندة الأحداث التي تقام في الدولة، وذلك من خلال التصنيف الدولي الذي جعلها محطة تترقبها كافة الاتحادات الرياضية، ونجحت باستقطاب نخبة من أبطال العالم.

استبيان

أكدت فوزية البلوشي أن استبيان قياس مؤشر السعادة للمشاركين وضيوف البطولة، حمل نتائج إيجابية تجعلنا نفتخر بتقديم جزء ولو بسيط ليعكس الصورة المشرقة للدولة.